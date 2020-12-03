التقرير اليومي للبورصة

الخميس 03 ديسمبر 2020 ,18 ربيع الآخرة 1442
رقم العدد:
4154
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
النفط و الغاز
الاخيرة
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