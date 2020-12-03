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هدى المفتي انضمت لبطولة فيلم «ماما حامل»


انضمت الممثلة المصرية هدى المفتي لبطولة فيلم «ماما حامل» الذي تقوم ببطولته الممثلة المصرية ليلى علوي، حيث انها بدأت تصوير مشاهدها التي تجمعها بالممثلين حمدي الميرغني وبيومي فؤاد واخرين، ولم يتم تحديد موعد نهائي لعرض الفيلم حتى الآن.
تدور أحداث الفيلم حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالاضافة الى تعرض بيومي فؤاد لبعض المشاكل في عمله الذي يتولى ادارته الممثل سامي مغاوري، وتتوالى الأحداث في اطار اجتماعي كوميدي، وهو من تأليف لؤي السيد واخراج محمود كريم.


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