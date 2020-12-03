هنا الزاهد كشفت موعد عرض مسلسلها الجديد «حلوة الدنيا سكر»

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كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن الموعد المقرر لعرض مسلسلها الجديد «حلوة الدنيا سكر»، الذي يمثل أول بطولة مطلقة لها. هنا الزاهد كتبت، على خاصية «ستوري» بموقع «انستغرام»: «لكل اللي بيسأل، مسلسل حلوة الدنيا سكر هيتعرض ان شاء الله في شهر 12».وكانت الفنانة المصرية هنا الزاهد قد نشرت أخيراً البوستر الأول لمسلسلها الجديد «حلوة الدنيا سكر»، وقد ظهرت على البوستر بـ 9 وجوه مختلفة، حيث إنها ستؤدي خلال المسلسل الكثير من الشخصيات في قصص منفصلة. الفنانة المصرية أرفقت البوستر بتعليق، على حسابها الخاص على موقع «انستغرام»، قالت فيه: «مسل ل حلوة الدنيا سكر قريبا». وينتمي مسلسل «حلوة الدنيا سكر» لنوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة، ويعتمد المسلسل على تقديم حكايات مختلفة خلال حلقاته، حيث يقدم 9 حكايات، وكل حكاية مكونة من 5 حلقات، ويقوم بكتابتها مؤلف مختلف عن الأخر.

