غنيمة دشتي: لم أعتزل الإعلام.. ولا أبحث عن «الشو»

إضاءات

«لم اعتزل الحياة الاعلامية بقدر ما اريد اكون متريثة وفي استراحة والبعض يفسرها بالانسحاب وترتيب بعض الامور خاصة ان هناك من يتابعني ويدعمني ويستمع الى صوتي واذا لم اجد الشيء الصحيح فلن اعمل» بذلك التصريح التي خصت بها «النهار» اكدت الاعلامية غنيمة دشتي انها لم تبتعد عن الساحة الاعلامية وأنها لم تعتزل كما اشيع عنها ومن باب وضع النقاط على الحروف والوقوف على حقيقة الابتعاد تواصلت «النهار» معها لاستيضاح الامور التي لايعلم عنها المتابع. واكدت في البداية قائلة: انا عملت في المجال الاعلامي وعلى مستوى عالٍ حيث ظهرت في البداية على برنامج «نايت شو» ولم اظهر على برنامج مسجل وعندما اريد ان اظهر من المستحيل ان اخرج للناس بأقل من هذا المستوى.. ولم يحز في خاطري كثر ما انني كنت اعتقد ان هناك اناساً اعتقد انهم «صح» اتفاجأ بالواقع ان هذا اسلوبهم وطريقتهم في التعامل.

من دون مقابل

وعن الاسباب التي ادت من خروجها من احدى الاذاعات التي عملت لديها أخيراً.

قالت: خرجت من المحطة الاذاعية لان دخولي لها كان بناء على حبي الى الاعلام بشكل عام سواء المرئي او المسموع ولكن لايصح ان اقدم في اذاعة من دون مقابل مادي وخصوصا ان عملنا يقف على هذه الامور وهي من حق كل مذيع ومذيعة ولمدة ثلاثة أشهر قدمت من خلالها البرنامج مع العلم ان البرنامج من اعدادي ايضا وهو جهد اضافي ومسؤولية واعدها على امكاناتي كما طرح ان اقدم ايضا برنامجاً صباحياً على نفس الاذاعة ولبيت الطلب وايضا من دون مقابل مادي والسؤال هو.. «الى متى اقدم برنامج بدون مردود لي».

«ايد وحدة.. ماتصفق»

واضافت ايضا: عندما كنا نخرج عبر الاثير الى البرنامج الصباحي لم نكن على اتم الاستعدادات خاصة ان البرنامج الصباحي يعتبر «ثقيلاً» كونه يحتاج الى محاور والى اخبار محلية تكون متوافرة ومن مصادرها الموثوقة وغيرها من الفقرات التي تستلزم ان يكون هناك فريق كامل يوفر كل المستلزمات وهذا كله كان مطلوباً مني ان اوفره وحاولت ان اسعى ولكن «ايد وحدة.. ماتصفق» ومو حلو الاعتماد الكلي على شخص معين.. وان يكون الشخص الثاني متهاوناً في الموضوع فلذلك انا مو مجبورة في ان استكمل العمل..

وعندما اجد الدفعة في اي جهد اقوم به كدعم يتبين لي ان هناك اهتماماً فيجب ان تكون هناك ترتيبات صحيحة لاي برنامج سواء اذاعي او تلفزيوني وانا مومستعدة ان «تنحط» صورتي بشكل غلط حتى لوكانت اذاعة انشئت حديثا وفي بداية انتشارها انا «ماراح اقط نفسي».

