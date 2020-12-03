حمامات ملكية لعشاق الفخامة

مرأة

اذا كنتِ من عشاق الفخامة واللمسات الملكية في منزلك فالحمام مكان مثالي لوضع هذه اللمسات.. فهو مكان الراحة والاسترخاء الذي يمكنك فيه الاستمتاع بشعور الملكة المدللة والتخلص من عناء يوم طويل. ولنساعدك على تصميم حمام يليق بملكة أتينا لك بصور تصاميم خمسة حمامات تتميز بالفخامة وروعة التصميم والديكورات الكلاسيكية. كل جانب في هذا الحمام الرائع ينطق بالفخامة والذوق الرفيع بداية من الثريا الضخمة ذات التصميم المتميز المستوحى من الأشجار الى المدفأة الخشبية وتفاصيل الديكورات المبتكرة والتي تضفي لمسة من الطبيعة الساحرة داخل الحمام مثل نقش أوراق الشجر الثلجية على الزجاج والقفص الصغير لحفظ اللوفة والشامبو.

الأبيض والذهبي اختيار مثالي في حمامك.. فما يحققان مزيجاً من الشعور بالنقاء والاسترخاء مع الفخامة والأناقة. وكما ترين فالأبليكات التي تزين الخزانة والثريا والموزاييك الذهبي الأنيق بالاضافة للستائر الرقيقة وبالطبع تصميم حوض الاستحمام المميز يجعلون هذا الحمام نموذج رائع لاستخدام اللون الذهبي برقي يناسب الملوك.

البلاطات المتنوعة النقوش مع وحدات الاضاءة الكلاسيكية وتفاصيل الديكورات المحفورة برسوم رائعة يعكسون حسا فنيا وذوقا عاليا. كما أن مزج درجات البني الفاتح مع الذهبي و الأزرق الداكن يجعل هذا الحمام يبدو وكأنه أحد حمامات القصور الملكية العريقة.

الأبليكات الفريدة الموزعة على الحوائط فكرة جديدة تضفي على الحمام مظهر أنيق وتزيد من فخامته. وبالطبع جاءت هذه الأبليكات مكملة لنقوش الحائط الرائعة والثريا الفخمة والمنضدة الأنيقة التي تحمل أدوات التجميل والاستحمام.

الموزاييك يضفي على أي حمام فخامة وأناقة فورية. ومما يميز هذا الحمام أكثر حسن اختيار ألوان الموزاييك المتدرجة بالاضافة لروعة الديكورات والتي تمزج بين الاتجاه الكلاسيكي كما نرى في تصميم المرايا والاتجاه المودرن كما نرى في براويز الصور المعلقة فوق حوض الاستحمام.

