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مرأة

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صينية البطاطس بالأعشاب


المقادير: 2 كيلو غرام بطاطس صغيرة. 1/4 كوب زيت زيتون. 4 فصوص ثوم كبير مهروس. 2 ملعقة كبيرة زعتر أخضر. 3 ملعقة بقدونس مفري ناعم. 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر بابريكا. ملح وفلفل. 4 بيضات. 2 كوب حليب. 1/2 كوب جبن شيدر أبيض. طريقة التحضير: أسلقي البطاطس في ماء وملح وقشريها. ضعي ملعقة زيت زيتون في صينية فرن وفوقها البطاطس والثوم والفلفل الأحمر. اخلطي البيض والحليب مع الملح والفلفل وأضيفيهم على البطاطس ثم وزعي الجبنة المبشورة. أضيفي الأعشاب فوق الوجه واخبزي في فرن ساخن على 180 مئوية حتى يحمر الوجه. ثم قدميها ساخنة.


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