تشيز كيك بنكهة النعناع الطازج

مرأة

المقادير: طبقة البسكويت: 2 كوب بسكويت شوكولاتة مطحون. 100 جرام زبد لينة بدرجة حرارة الغرفة. طبقة التشيزكيك: كوب من اوراق النعناع الطازج ربع كيلو كريمة 23 نقاط من ملون الطعام (اخضر) بنكهة النعناع (صحي من الحواج). كوب ونصف جبن كريمي. كوب سكر. كوب وربع كريمة حامضة. 6 اصفر بيض للتزيين: كوب من الكريمة الحامضة. نقطتين من روح النعناع. ملعقتان كبيرتان من السكر نصف ملعقة صغيرة فانيللا سائلة. طريقة التحضير: يتم تسخين الفرن أولا على درجة حرارة 180 درجة مئوية. أضيفي البسكويت المطحون مع الزبد اللينة واضربي بالخلاط الكهربائي حتى يختلط جيدا. ثم بطني به قاع قالب تشيز كيك مدهون زبد قطره 8 بوصة. ضعي القالب بالفرن لمدة 5 دقائق. ثم خفضي درجة حرارة الفرن. ضعي الكريمة وأوراق النعناع في الكبة واضربي لتحصلي على خليط كريمي ناعم، ثم أضيفي الجبن والسكر ولون الطعام. أضيفي الكريمة الحامضة وروح النعناع والبيض واحدة واحدة حتى تختلط المكونات معا. افردي التشيز كيك فوق سطح البسكويت وساوي السطح بالاسباتيولا، ثم غطي القالب بورق فويل، ثم ضعي القالب في صينية بها ماء ساخن حتى منتصف القالب كي لايتسرب اليه الماء. أدخلي الصينية الفرن لمدة 45 دقيقة وتابعي الخبز والنضج بغرس عود خشبي للتأكد من النضج. عندما يصبح وسط التشير جامدا مثل الجيلي دل ذلك على تمام النضج. ثم أزيلي ورق الفويل. للتزيين: اضربي الكريمة الحامضة مع السكر والفانيللا وضعيها سطح التشيز كيك وساوي السطح بالاسباتيولا جيدا، ثم أعيديها للفرن حوالي 10 دقائق حتى تتماسك الكريمة. أخرجيها من الفرن واتركي القالب يبرد. ومرري سكين عند الحواف حتى لايلتصق بالقالب. ضعي القالب بعد أن يبرد في البراد حوالي ساعتين. قطعي حسب الذوق.