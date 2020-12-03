وزير العدل الأميركي يُجهز على رئاسة ترامب

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واشنطن- الوكالات: أطلق وزير العدل الاميركي بيل بار «رصاصة الرحمة» على رئاسة دونالد ترامب معلنا انه لم يلاحظ مقدارا من «التزوير» من شأنه الدفع نحو تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديموقراطي جو بايدن، وذلك خلافا لتأكيدات الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته.

وقال بار المعروف بقربه من ترامب في مقابلة مع وكالة «اسيوشيتد برس» الاميركية «حتى الآن، لم نلاحظ تزويرا الى حد من شأنه تغيير نتيجة الانتخابات» واضاف «اطلقت مزاعم عن عمليات تزوير منهجية، مفادها انه تمت برمجة ماكينات لتزوير نتائج الانتخابات»، لكن وزارتي الأمن الداخلي والعدل اجرتا تحقيقا (في هذا الشأن) وحتى الآن لم نعثر على شيء يؤكد هذه المزاعم. وشوهد بار ظهر الثلاثاء في البيت الابيض وسرت تكهنات عديدة عن احتمال تنحيه.

ويصر ترامب على رفض الهزيمة. وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» لم يوفر وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي من انتقاداته بحجة انهما لم يساعداه في معركته لاثبات حصول عمليات تزوير كبيرة. وعلق بار «سجل توجه متزايد لاستخدام النظام القضائي اداة لتسوية كل المشاكل، وحين يكون الناس مستائين من امر ما، ينتظرون ان تتحرك وزارة العدل وتحقق». وكان وزير العدل امتنع حتى الآن عن الادلاء بتصريحات تتنافى مع ما يقوله ترامب. وبداية نوفمبر اجاز بار للمدعين الفدراليين التحقيق حول شبهات تزوير من دون انتظار مصادقة الولايات على النتائج وهو امر غير مألوف. لكنه دعاهم الى التدخل فقط في حال اطلاق مزاعم تتصف بـ«الصدقية». الى ذلك كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» ان ترامب يبحث اصدار عفو رئاسي عن 3 من ابنائه، اضافة الى صهره ومستشاره جاريد كوشنر، وكذلك محاميه الخاص رودي جولياني. كما نقلت شبكة «ان بي سي» ان ترامب يدرس ايضا التغيب عن حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بادين. وقالت «نيويورك تايمز» ان ترامب بحث مع مساعديه امكانية اصدار عفو رئاسي عن ابنائه: اريك ودون جونيور وايفانكا، اضافة الى كل من كوشنر وجولياني. وأضافت قلا عن مصادر رسمية ان ترامب بحث الأمر مع جولياني الأسبوع الماضي وأخبر مساعديه بأنه يخشى ان تقوم ادارة بايدن باستهدافه والمقربين منه قانونيا بعد مغادرته البيت الأبيض، حيث ستكون هذه الاصدارات بمثابة العفو الاستباقي كونها تصدر بحق اشخاص ليسوا مدانين بجرائم، ولم توجه لهم حتى الآن اي تهم. في غضون ذلك، نقلت شبكة «ان بي سي» (NBC) عن 3 مصادر ان الرئيس ترامب يدرس احتمال اعلان ترشحه لانتخابات 2024 في يوم تنصيب بايدن، وأنه لا ينوي الاتصال بخلفه، او توجيه دعوة له لزيارة البيت الأبيض. وفي تطور آخر، عين وزير العدل الأميركي محامي مقاطعة كونيتيكت جون دورهام للتدقيق في تعامل «اف بي آي» مع التحقيقات في تدخل موسكو المفترض في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2016. وأشار الوزير الى ان المحقق الجديد يتمتع بصلاحيات تمكنه من انجاز عمله، مهما كانت نتيجة الانتخابات الحالية.

