«العدل الأميركية» تحقق في جريمة بيع العفو الرئاسي

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: كشفت سجلات قضائية ان وزارة العدل الأميركية تحقق في جريمة محتملة تتعلق بتحويل اموال الى البيت الأبيض او لجنة سياسية ذات صلة؛ مقابل عفو رئاسي. وقالت شبكة «سي ان ان» ان هذه القضية تعد احدث جدل قضائي في الأيام الأخيرة من ادارة الرئيس دونالد ترامب، بعد ادانة عدد من كبار مستشاريه بتهم جنائية، فضلا عن انها تأتي في وقت يتزايد فيه احتمال اصدار ترامب العفو عن اولئك الذين يدينون له بالولاء.

ولا تكشف هذه السجلات القضائية اي جدول زمني للمخطط المزعوم، او اي اسماء لأشخاص يحتمل ان يكونوا متورطين، لكنها تؤكد انه تم الاستيلاء على مراسلات بين اشخاص بما في ذلك محام واحد على الأقل من مكتب تمت مداهمته قبل نهاية هذا الصيف.

ووفقا لسجلات محكمة فيدرالية من 20 صفحة فان بيريل هاول القاضي بمحكمة فيدرالية في العاصمة واشنطن نظر في مطالب مدعين عامين بالاطلاع على وثائق تم الحصول عليها في اطار عملية بحث كجزء من تحقيق حول رشوة مقابل عفو رئاسي.

وذكرت «سي ان ان» انه لم يتم توجيه تهم علنية الى اي شخص بارتكاب جريمة ذات صلة حتى الآن، على ما يبدو.

