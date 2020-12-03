بايدن مستعد للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني

عربيات ودوليات

واشنطن- طهران - الوكالات: اعرب الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن عن استعداده للعودة الى الاتفاق النووي الايراني، وأوضح ان مراقبة البرنامج النووي الايراني افضل اداة لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط فيما رفض الرئيس الايراني حسن روحاني قرارا اصدره البرلمان بشأن البرنامج النووي. وفي حوار مع صحيفة «نيويورك تايمز» اوضح بايدن ردا على سؤال ما اذا كان مستعدا للعودة الى الاتفاق النووي ان الأمر لن يكون سهلا، لكن نعم»، وأضاف ان «الادارة المستقبلية تعتزم، بالتعاون مع الحلفاء والشركاء المشاركة في مفاوضات ووضع اتفاقيات اضافية من شأنها تعزيز وتوسيع القيود المفروضة على البرنامج النووي الايراني وكذلك تتعلق ببرنامج طهران الصاروخي». وشدد بايدن على ان «بناء القدرات النووية في هذا الجزء من العالم هو آخر شيء نريده». الى ذلك ابدى الرئيس الايراني، حسن روحاني، امس رفضه لمشروع القرار الذي وافق عليه البرلمان، بتعليق التفتيش على المنشآت النووية ما لم ترفع العقوبات، قائلا انه «ضار» بالجهود الدبلوماسية الرامية لاستعادة الاتفاق النووي مع الدول الكبرى وتخفيف العقوبات الأميركية.

وينص مشروع القانون على منع عمليات التفتيش الدولية للمواقع النووية الايرانية ابتداءً من الشهر المقبل اذا لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات الرئيسية المفروضة على ايران.

وفي حديثه خلال اجتماع لمجلس الوزراء، قال روحاني ان ادارته «لا توافق على ذلك، وتعتبره ضاراً للأنشطة الدبلوماسية». وألمح الى ان النواب يعززون مواقفهم قبل الانتخابات المقررة في يونيو. وأضاف الرئيس الايراني قائلا «نحن اليوم اقوى في المجال النووي من اي وقت آخر». من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب «أعلنت الحكومة بوضوح انها غير موافقة على هذه الخطة»، مضيفا انه من وجهة نظر الحكومة، «هذه الخطة غير ضرورية وغير مفيدة».

وقال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة للصحفيين «الحكومة تعتقد انه بموجب الدستور فان الاتفاق النووي والبرنامج النووي... من اختصاص المجلس الأعلى للأمن القومي... لا يمكن للبرلمان التعامل مع هذا الأمر بمفرده».

ومن شأن مشروع القانون ان يعلق عمليات التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة، ويطلب من الحكومة استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% اذا فشلت الدول الأوروبية في تخفيف العقوبات الأميركية المشددة على قطاعي النفط والبنوك في البلاد. وهذا المستوى اقل من الحد المطلوب للأسلحة النووية ولكنه اعلى من المستوى المطلوب للأغراض المدنية. يشار الى ان التشريع ليس نهائيا ولا يزال يحتاج الى موافقة مجلس صيانة الدستور، الجهة المخولة مراجعة التشريعات.

