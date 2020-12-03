مسؤول أميركي: إسرائيل قتلت فخري زادة

عربيات ودوليات

أتلانتا- طهران - الوكالات: كشف مسؤول في الادارة الأميركية ان اسرائيل تقف خلف عملية اغتيال العالم النووي الايراني البارز، محسن فخري زادة، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل حول ما اذا كانت ادارة الرئيس دونالد ترامب على اطلاع مسبق على العملية. وقال المصدر ان اسرائيل في العادة تطلع الادارة الأميركية على معلومات حول اهدافها والعمليات التي تعتزم تنفيذها قبل التنفيذ لكنه رفض تأكيد ما اذا كانت قد فعلت الحكومة الاسرائيلية ذلك هذه المرة رغم تأكيده ان فخري زادة كان احد اهداف اسرائيل لمدة طويلة ماضية. وأكد المسؤول ان اقدام ايران على خطوة انتقامية بحق الأميركيين ستصعب مهمة الرئيس المنتخب جو بايدن بخصوص رفع العقوبات عن طهران واطلاق العملية الدبلوماسية ولكن اذا لم ترد ايران فان تهديداتها ستبدو جوفاء بالنسبة للداخل الايراني ولدول المنطقة.

