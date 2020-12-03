الرئاسة الفرنسية: الوضع في لبنان يزداد سوءاً

عربيات ودوليات

باريس- بيروت - الوكالات: اعلنت الرئاسة الفرنسية امس انه لم تنفذ اي اجراءات بموجب خارطة الطريق الفرنسية المقترحة لمساعدة لبنان على حل ازمته السياسية والاقتصادية، مشددة على انه لن يتم تقديم دعم مالي دولي للبنان «حتى تشكيل حكومة».

وقبيل انعقاد مؤتمر للمساعدات اكد مسؤول بالرئاسة الفرنسية ان القوى العالمية «ستواصل الضغط على الطبقة السياسية» في لبنان لتنفيذ الاصلاحات الضرورية للنهوض بالبلد من الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها، والتي زادت بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت في اغسطس الماضي. وتابع «تحتاج الى الثقة من اجل اقتراض او اقراض المال، والثقة ليست موجودة.. سنظل هكذا ما دامت لا توجد حكومة ذات مصداقية». وأضاف المسؤول انه لم يتم احراز «أي تقدم» فيما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي، محذرا من ان التدقيق في حسابات مصرف لبنان المركزي «أصبح اكثر الحاحا» من اي وقت مضى.

واستطرد بالقول «ما لدينا من معلومات يفيد بأن الوضع يزداد سوءا ويتجه نحو مشاكل اسوأ، وهذا يزيد من اهمية اجراء تدقيق حقيقي (في حسابات المصرف المركزي)».

وفي الوقت نفسه اشار المسؤول الى انه «غير مقتنع بأن العقوبات الأميركية سيكون لها اي اثر فيما يتعلق بالمساعدة على تشكيل حكومة ذات مصداقية، قادرة على تنفيذ اصلاحات من شأنها اتاحة مساعدات مالية دولية»، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. وقال «انها (العقوبات الأميركية) لم تغير شيئا على ارض الواقع. نحتاج الى مواصلة فرض حملة من الضغوط السياسية العامة، فيما ندعم الشعب». ورأس الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، امس مؤتمرا دوليا افتراضيا جديدا من اجل «دعم الشعب اللبناني» بعد 4 اشهر من الانفجار المدمر في مرفأ بيروت ويهدف المؤتمر «الى تقييم المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي وتقييم ترتيبات توزيعها منذ مؤتمر 9 اغسطس والنظر في الاحتياجات الجديدة والعمل على تلبيتها، في سياق الأزمة التي يعانيها لبنان». وأتاح مؤتمر 9 اغسطس الذي نظم بشكل طارئ بعد خمسة ايام فقط من الانفجار، تحريك مساعدات بقيمة 250 مليون يورو للبنان. وأبقى ماكرون عقد المؤتمر الجديد على الرغم من عدم ايفاء الطبقة السياسية اللبنانية بتعهداتها تشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين مستقلين من اجل اطلاق اصلاحات هيكلية يطالب بها المجتمع الدولي مقابل دعم طويل الأمد للبنان.

