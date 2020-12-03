تونس: إيقاف مديرة إذاعة ومذيعين دعوا لـ«تدخل الجيش»

عربيات ودوليات

تونس- الوكالات: قررت الاذاعة التونسية (رسمية) ايقاف والتحقيق مع كل من مديرة اذاعة حكومية ومدير البرامج فيها ومقدمي حلقة من برنامج بثت الثلاثاء وتضمنت دعوة لتدخل الجيش لفض الاعتصامات، اعتمادا على تجارب دول اخرى. وتشهد تونس، منذ اسبوعين، موجة احتجاجات واعتصامات امام مواقع انتاج الطاقة؛ ما عطل التزود بغاز الطبخ. وبثت اذاعة المنستير حلقة من برنامج «الرأي والرأي المخالف»، تطرقت فيها الى امكانية تدخل الجيش لفض الاعتصامات، وتطور النقاش الى حد الدعوة لتدخل عسكري، اعتمادا على تجارب دول اخرى. واضافة الى الحلقة الاذاعية، نشرت اذاعة المنستير تدوينة على صفحتها الرسمية في فيسبوك طرحت فيها على متابعيها السؤال التالي «هل انتم مع او ضد تدخل عسكري لانقاذ البلاد؟». وقالت الادارة العامة للاذاعة التونسية، في بيان، انها شكلت لجنة داخلية من الادارة المركزية تتولى التحقيق فيما حصل وكشف خلفياته، وأضافت انها ستتخذ القرارات الضرورية على ضوء التحقيق، وفقا لما تنص عليه مدونة (لائحة) السلوك في الاذاعة وميثاقها التحريري. وأوضحت ان الاذاعة التونسية مرفق عمومي تنص مدونة السلوك فيها وميثاقها التحريري على الدفاع عن مدنية الدولة التونسية، واحترام قيم الجمهورية، وأن ما حصل يعد خروجا عن خط تحرير مؤسسة الاذاعة التونسية ومواثيق العمل بها.