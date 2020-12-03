السعودية تحذِّر من تصاريح عُمرة وزيارة «وهمية»

عربيات ودوليات

رصدت الصحف الخليجية الصادرة الثلاثاء طيفا واسعا من التطورات الداخلية والدولية من شؤون الحج والعمرة الى اطلاق قمر صناعي جديد وصولا الى تدشين ملاعب كأس العالم المقررة عام 2022. ونشرت «الرياض» السعودية تحذير وزارة الحج من اداعاء بعض الجهات إصدار تصاريح للعمرة والصلاة في الروضة الشريفة .وقالت ان وزارة الحج والعمرة المواطنين، والمقيمين حذرت من التعامل مع أي فرد أو جهة تدعي قدرتها على أصدار تصاريح لأداء العمرة والزيارة، والصلاة في الروضة الشريفة. وأكدت أن جميع التصاريح اللازمة يتم إصدارها عن طريق تطبيق « اعتمرنا» المعتمد من الجهات الرسمية. وتحت عنوان «الإعلان لاحقا عن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين وفتح المنافذ» نقرا تصريحا لمصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بأن «موعد رفع القيود على المغادرة، والسماح بفتح المنافذ، سيتم الإعلان عنه لاحقاً».

إنجاز متزامن

اما «البيان» الاماراتية فقد عنونت «بالتزامن مع اليوم الوطني الـ49.. إطلاق «عين الصقر» إلى الفضاء بنجاح» وقالت ان القمر الاصطناعي «عين الصقر» اطلق بنجاح إلى الفضاء من المحطة الفرنسية «غيانا» الواقعة على الساحل الشمالي لأميركا الجنوبية بواسطة الصاروخ «سويوز» الروسي، مشيرة الى ان نصنيع «عين الصقر» استغرق 5 سنوات. وفي انجاز اماراتي آخر قالت «الخليج» ان تجارة دبي الخارجية غير النفطية تضاعفت 10 مرات بين 2000 و2019. وجاء في التقرير ان حجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية تضاعف من 143 مليار درهم في العام 2000 ليصل في العام 2019 إلى 1.371 تريليون درهم، فيما بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية في النصف الأول من العام الجاري نحو 551 مليار درهم.

ثقافة السلام

اما صحيفة «عمان» العمانية فقد عنونت « السلطنة تؤكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن ثقافة السلام تتبوّأ مكانة خاصة لديها».مشيرة الى ان ذلك جاء في كلمة ألقاها المستشار أحمد بن داود الزدجالي نائب مندوب السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة حول ثقافة السلام. موضحًا أن السلطنة آمنت وتؤمن دومًا بأهمية السلام وتجعله مكوّنًا أساسيًّا من سياستها الخارجية وهدفًا نبيلًا تسعى إلى تحقيقه في علاقاتها مع سائر الدول وستظل من الداعمين للسلام وثقافة السلام بكل ما يحمله ذلك من قيم ومبادئ نبيلة تشجع على نبذ العنف وعدم اللجوء لاستخدام القوة والسعي إلى حل الخلافات بالطرق السلمية.

استاد المونديال

وفي الدوحة نقلت «الشرق» القطرية عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث اعلانها عن استضافة رابع استادات بطولة كأس العالم 2022 في منطقة الريان، نهائي بطولة كأس أمير قطر لكرة القدم، التي ستجمع بين فريقي السد والعربي في 18 ديسمبر المقبل والذي يوافق اليوم الوطني للدولة تزامناً مع بدء العد التنازلي لعامين على انطلاق صافرة المباراة النهائية للمونديال.

