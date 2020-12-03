شروط جديدة لجائزة «كتارا» لشاعر الرسول

عربيات ودوليات

أكد المشرف العام على جوائز «كتارا» لشاعر الرسول و الرواية العربية وتلاوة القرآن الكريم خالد السيد في تصريح لموقع صحيفة «الشرق» القطرية أن جائزة شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم تعتبر من أهم المنصات التي تعرف بأخلاق رسولنا الكريم في ظل بعض الحملات المغرضة التي لاتستطيع أن تنال من سيرته العطرة التي يعرفها كل العالم.

واضاف «فتحنا باب الترشح للمشاركة في المسابقة حتى 31 يناير المقبل وسنصل إلى التصفيات النهائية بإختيار 5 فائزين من الفئتين الفصحى والعامية، وتم وضع بعض الشروط الجديدة للمشاركة في المسابقة حيث ستقسم درجة التقييم 60% كنص مكتوب و40 كأداء كما أنه سيكون للحفظ جزء من التقييم، كما سيتم اختيار مجموعة من الأبيات ليكمل الشاعر عليها ببعض الأبيات الأخرى لاختبار قدرته الشعرية».

