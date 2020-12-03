الرياض والقاهرة تشددان على حرية الملاحة في الخليج

عربيات ودوليات

الرياض – الوكالات: شددت السعودية ومصر، على أهمية ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، واعتبرا أن أي محاولة للتأثير على حرية الملاحة يشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.

وذكر بيان مشترك، صدر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، ونشر على موقع وكالة الأنباء السعودية «عبر الجانب المصري عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، كما أكد الجانب المصري رفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة مؤكداً على أن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وشددت اللجنة ، عقب ختام اجتماعها في الرياض، على أن السعودية ومصر تؤكدان رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية العربية.

وأكد البلدان، بعد اجتماع بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ونظيره المصري، سامح شكري، الذي يزور المملكة «رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة».

ومن جانب آخر، شدد الجانبان على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية وأكدا أن الحل العادل والشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أكد الجانب السعودي دعمه «لمساعي مصر الشقيقة نحو الوصول إلى اتفاق ملزم لكافة الأطراف بشأن سد النهضة حفاظا على الأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي».

وأشار الطرفان إلى أهمية «الدخول في مفاوضات جادة بين الأطراف المعنية، كونها هي الحل الأمثل للوصول إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف، وأهمية بذل المساعي الحميدة أثناء عملية التفاوض».

