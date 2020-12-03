«أكبر مرافعة بريطانية» عن القضية الفلسطينية أمام بوابة البرلمان

عربيات ودوليات

لندن – الوكالات: شهدت لندن امس أكبر عملية ترافع عن القضية الفلسطينية عبر بوابة البرلمان البريطاني حيث جرت العادة أن يخصص يوم في السنة يعقد فيه العشرات من النشطاء لقاءات مباشرة مع البرلمانيين في مبنى «ويستمنستر» بهدف التعريف بالملف الفلسطيني، وحث البرلمانيين على الدفاع عن الفلسطينيين المهضوم حقهم والمحتلة أرضهم.

ورغم حالة الحجر الصحي التي مازالت تعيشها المملكة المتحدة، فإن هذا لم يمنع العشرات من المناصرين للقضية الفلسطينية من عقد لقاءات عبر تقنية «زووم» مع النواب البرلمانيين إحياء ليوم الضغط من أجل فلسطين الذي يعد أكبر مرافعة في البرلمان البريطاني.

وبات هذا اليوم موعدا سنويا بالنظر لأهمية النتائج التي يحققها مما جعل اللوبي الإسرائيلي يسعى للتشويش عليه من خلال تنظيم نشاط مشابه وفي نفس اليوم لتقديم رواية الاحتلال، لولا أن النشطاء الفلسطينيين يؤكدون أن هذه المحاولات لا تؤثر على تحقيق الهدف المرجو من «يوم الضغط من أجل فلسطين». واكد رئيس مجلس التفاهم العربي البريطاني كريس دويلي أن الحديث عن القضية الفلسطينية «لم يعرف التراجع في المملكة المتحدة» مستدلا بارتفاع عدد البرلمانيين البريطانيين الذي يتحدثون عن ضرورة منح الفلسطينيين حقوقهم رغم مزاحمة الكثير من الملفات للملف الفلسطيني، منها وباء كورونا والانتخابات الأميركية والملف الإيراني.وقارن الناشط الحقوقي البريطاني بين التغطية التي تحظى بها القضية الفلسطينية حاليا وبين ما كانت عليه قبل 20 سنة «حينها كان كل التركيز منصبا على هذه القضية. أما حاليا فهناك الكثير من المآسي والملفات التي باتت لها الأولوية على الصعيد الدولي» ومع ذلك «مازالت فلسطين لها وضعها وأعداد أنصارها في بريطانيا يتزايدون».

