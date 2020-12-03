السيسي يخطط لـ «قمة سلام»

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: زعمت وسائل إعلام عبرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يسعى لاستضافة قمة سلام إسرائيلية فلسطينية بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس. ونقلت قناة «i24news»، عن مصادر إسرائيلية، قولها «بالنسبة لنتانياهو الرغبة في إرسال إشارات إيجابية إلى النظام الأميركي الجديد موجودة، لكن الأحداث الأخيرة التي تحيط بإسرائيل تجعل من المهمة صعبة بعض الشيء، خصوصا مع الدعوات المتكررة من أجل حل الكنيست والعودة مجددا إلى صناديق الاقتراع، وسيكون من الصعب تشكيل المناخ المناسب لترتيب مثل هذه القمة».

وأضافت المصادر أن «السيسي يهتم باستضافة قمة سلام مشتركة بين الرئيس الفلسطيني عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو التي من شأنها أن تفتتح عهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، وكذلك سيحاول عباس إعادة القضية الفلسطينية إلى مركز الأحداث، بعد أن حوصرت في الزاوية خلال السنوات الأربع للرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض».

الى ذلك جدد عباس، دعوته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لعقد مؤتمر دولي للسلام مطلع العام المقبل.

