الرجل المؤمن القوي

آراء

ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنّه توجّه إلى الكعبة وهو يطوف بها قائلاً: «ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حُرْمَتك! والّذي نفس محمَّد بيده، لحُرْمَة المؤمن أعظم عند الله حرْمَةً منكِ؛ ماله ودمه، وأن نظنَّ به إلاّ خيراً». يبيّن هذا الحديث، وبما لا يقبل الشّكّ، الموقع المميَّز الذي بلغه المؤمن عند الله، والتكريم الذي حظي به عنده، والرّعاية التي أحاطه بها. ويقول تعالى أيضاً في كتابه العزيز: (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (النحل/ 97). لقد أراد الله للإنسان المؤمن من خلال هذه الآية، ألا يكون حضوره في الحياة عاديّاً، بحيث يمرّ في الحياة مرور الكرام، كالكثيرين ممن يختنقون في ذواتهم، ليس لهم في الحياة إلاّ غرائزهم ولذّاتهم، بل أن يكون وجوده فاعلاً، بأن يترك أثراً طيّباً في حياة الناس.

ومن هنا، كانت دعوته للإنسان أن يكون صادقاً في إيمانه، وأن ينفق على الآخرين من كلّ ما أعطاه الله، فقال: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) (الأنفال/ 2). والإنفاق لا يتوقّف، بالطبع، على إنفاق المال، فقد ينفق علماً أو خلقاً كريماً أو دعوة إلى هدى أو إبعاداً عن ضلال... وقد يكون تقديراً أو تشجيعاً أو بإشاعة أجواء سرور أو تفاؤل... ومن صفات المؤمن، التوكّل على الله، والثّقة به وبرحمته وتوفيقه وهدايته، فالتوكل على الله من أبرز مصاديق الإيمان الفعلي الذي يغني الإنسان ويسمو به في عالم القيم العالية: (وعلى ربّهم يتوكَّلون). فالرجل المؤمن هو القويّ الذي لا يسقط أمام العقبات، ولا يتزلزل أمام الضعوط، ولا يرتجف أمام الزلازل الاجتماعية والسياسية والنفسية، بل يظلّ ثابتاً من خلال هذه الفكرة التي تمثل القيمة الكبرى للإنسان المؤمن: «التوكل على الله».

والمؤمن صلب، لا تقدر كلّ قوى الشّر أن تنتزع منه صلابته، طالما يتمسَّك بإيمانه، فهو في صلابته «أشدُّ من الجبل»، كما يقول الإمام الصادق (عليه السلام)، لأنَّ «الجبل يُستقَلُّ منه بالفأس»، ولو بجهدٍ وصعوبة، إلّا أنَّ ذلك ممكن، أمّا المؤمن الّذي يملأ الإيمان بالله قلبه وكيانه، فـ «لا يستقلُّ على دينه» أبداً، مهما كانت نوع الفؤوس التي توجَّه إليه، ومهما كانت الإغراءات المعروضة عليه. وفي هذا السّياق أيضاً، ورد عن الرّسول (صلى الله عليه وآله وسلم): «المؤمن أشدّ من زُبر الحديد، إنَّ الحديد إذا دخل النّار لان، وإنَّ المؤمن لو قُتِلَ ونُشِرَ ثمّ قُتِلَ لم يتغيّر قلبه».

وفي نفس الوقت عندما تحدَّث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الرجل المؤمن قال: «المؤمن مألوف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يُؤلَف». «وخير النّاس أنفعهم للنّاس».. «المؤمن الذي نفسه منه في عناء، والنّاس منه في راحة». فالمؤمن حيثما يوجَد، لا ينبعث إلاّ الخير منه ومن عقله أو قلبه أو سلوكه، أو الأثر الذي يتركه في قلوب الآخرين. و«المؤمن بشره في وجهه، وحزنه في قلبه». وفي ذلك إشارة إلى الابتسامة التي ترتسم على وجهه، والتي يظهرها حتى لو كان الحزن يغمر كيانه. فالمؤمن من صفاته أنّه دائم الابتسامة، يفيض بها على مَن حوله، وليس للمؤمنين فقط، بل للنّاس جميعاً. وطبعاً المقصود بذلك الابتسامة الصّادقة التي تنبع من القلب، لا الابتسامة الزّائفة والخادعة التي ترتسم على الوجه، ولكنَّها تخفي الكثير في القلب.

ونحن على أعتاب يوم الانتخابات، والمطلوب منّا جميعاً اختيار الرّجل المناسب القوّي الأمين الذي ينطلق ونصب عينيه رضا الله تعالى أولاً ومصلحة الوطن وأبنائه ثانياَ.

ومع احترامنا وتقديرنا لمن رشّح نفسه، فقد رأينا في د. يوسف الزلزلة الابن البّار للوطن، ورأينا فيه الدِّقة في الأداء والأمانة والتواضع والسعي المتواصل لقضاء حوائج النّاس انطلاقاً من الحديث الشريف «خير النّاس من نفع النّاس»، كما نرى قوة الإرادة عنده وإصراره وحزمه في اتخاذ المواقف الصلبة في تطبيق القانون، ومراعاة مصالح المواطنين والدِّفاع عن حقوقهم.

وقد تحمّل في ذلك التّهم والبهتان والقيل والقال وكثرة الكلام الذي لا يرضاه الله تعالى، وواجه ذلك بكل ثقة وإطمئنان بصبر واحتساب إلى الله تعالى؛ إنطلاقاً من الآية الكريمة «واصبر على ما يقولون»، مؤمناً ومتأثراً بالقول المأثور «إنّهم يقولون... ماذا يقولون... دعهم يقولون»؛ نرى فيه المؤمن القوّي، شديد البأس الذي لا تأخذه في الله لومة لائم، مُخلصاً للبلد، صادقاً، محبّاً للخير، يعمل بما يُرضي الله تعالى ويُريح ضميره،،، نسأل الله له التوفيق والنجاح والسداد.

«وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون»

