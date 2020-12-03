ما هكذا تدار البلد!

آراء

إن نجاح ادارة اي بلد يأتي من اختيار القوي الامين المحب لبلده المخلص في عمله نظيف اليد مخلص الضمير.

اما من يختار في ادارة بلدة غير المخلصين لبلدهم والمتلونين وغير المبالين لمصالح بلدهم وليس لهم هدف غير مصالحهم الخاصة ومصالح من توسط في تعيينهم هم اليوم المقربون وأصحاب الحظوة في المناصب والرأي لدى الدولة.

أما الآخرون المبعدون الجادون من فنيين وأصحاب اختصاص ومبادئ حقيقية في حب بلدهم فهم اليوم يدافعون عن البلد والنظام وقلبهم على مستقبله وليس لهم مصالح خاصة غير استقرار بلدهم وعزته.

وهم في موقفهم هذا تساموا على ظروفهم الخاصة المادية والمعنوية إضافة إلى ما عانوه شخصيا في سبيل اعلان ووضوح موقفهم في حب واخلاص لبلدهم والخوف على مستقبله واستمرار النهج غير السليم في ادارته وتدني أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والسكانية.

إن الدولة يجب ان تغير نهجها الحالي وتعمل على خلق نهج جديد في برامج جادة تقوم على تكافؤ الفرص ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب لتحقيق اماني وتطلعات المجتمع المطلوبة.

ان عامل الزمن ليس في صالحنا إذ يجب على الدولة ان تأخذ القرار الصحيح والمطلوب بوضع نهج وفكر جديد في الادارة وتحقيق برامج التنمية الحقيقية لحماية البلد من تفاقم المخاطر القادمة والمتوقعة من اقتصادية واجتماعية وتعليمية وصحية وسكانية.

ان بداية تصحيح المسار مازالت متاحة قبل فوات الاوان والوقوع في المحظور من قادم الأيام. والكويت بها كل الامكانات المادية والمعنوية وخاصة من رجالها ونسائها المبعدين من تولي ادارة البلد لخلق العمل الجاد المطلوب وتحقيق التنمية الحقيقية وتفعيل اسس الدولة المدنية المستدامة؛ لما فيه صالح هذا البلد الطيب…. والله المستعان...

