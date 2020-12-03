مستشفى زين «مو زين»

آراء

تخيل أيها القارئ أن لك قريبا يرقد في هذا المستشفى ويريد الدكتور عمل اشعة للمريض، هل تعلم ان مستشفى زين لا يوجد به قسم للاشعة وان المريض الذي يئن من شدة المرض والألم يتم نقله الى مستشفى الصباح لعمل اشعة، ولكن ايها القارئ ايضا هذه واحدة من المشكلات التي لها اهمية لا تقل عن اهمية الاشعة انه لا يوجد في مستشفى الصباح ولا مستشفى فيصل ولا مستشفى زين سيارات اسعاف كافية لاخذ المريض للاشعة، فعندما يطلب المريض من مستشفى زين سيارة اسعاف تتأخر عند المجيء فيضيع موعد المريض بالاشعة، فيضطر الى طلب موعد جديد مع أن حالته لا تحتمل التأجيل لانه كما نعرف ان هناك أمراضا تحتاج الى أخذ اشعة سريعة لها ولكن لقلة سيارات الاسعاف يتأجل موعده، وتخيل ايضا ان المريض الذي لديه موعد وبعد أن تتأخر الاسعاف في اخذه للاشعة يضطر الى ان يذهب هذا المريض بسيارة المرافق له حتى يتم ارجاعه للمستشفى.

أنا استغرب ان مستشفى بحجم مستشفى زين واهميته لا يوجد به قسم للاشعة وان المرضى يتوزعون في مدينة الصباح لاخذ الاشعة المطلوبة لهم، لذا يجب أن يكون في كل مستشفى اسطول من سيارات الاسعاف حتى يذهب المريض ويرجع في الوقت المحدد له بعد أن تؤخذ له الاشعة اللازمة ولكن أن يتأخر لاكثر من ساعة في انتظار وصول سيارة الاسعاف فهذا الامر مرفوض رفضا تاما وبشدة، ايضا اين تذهب سيارات الاسعاف في المستشفيات ومن وراء اختفائها من المستشفيات بعد ان كانت متوافرة خلال ازمة كورونا والان بعد انحسار الازمة اصبح مريض «كورونا» او المشتبه به هو من يذهب الى المستشفى بسيارته الخاصة او انه يبقى جالسا في منزله ويأخذ علاجه دون الحجز في المستشفى، ولكن ما معنى ان تختفي سيارات الاسعاف في المستشفيات فهل لدينا نقص ام تخاذل وسوء استخدام لهذه السيارات من قبل المستشفيات؟ اتمنى ان تحل قضية اختفاء سيارات الاسعاف حتى لا ينتظر المريض في الذهاب للمستشفى والرجوع منها ما يؤثر على نفسية المريض وعلى نفسية اهله الذين ينتظرونه، وألا يكون هناك شد وجذب بين اهل المريض والهيئة التمريضية التي لا دخل لها في هذه المشكلة حيث يجب أن تحل هذه المشكلات من قبل إدارة مستشفى زين وان يوفر العدد الكافي لسيارات الاسعاف وان يكون لديهم قسم للاشعة حتى لا يخرج المريض من مستشفى الى مستشفى آخر في اجواء قد تؤثر على صحة المريض.

