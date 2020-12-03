«ليس للإنسان إلا ما سعى»

آراء

الأساس الذي تقوم عليه ديموقراطية الاسلام هو شعور الفرد بقيمته وشعوره بالآخرين.. وعليه، فان المحاولات الجديدة التي تبذل لنهضة الروح الديموقراطية في الاسلام لا تنجح الا بقدر ما تضع في ضمير المسلم الاحساس بقيمته وقيمة الآخرين حتى لا يقع في هاوية العبودية أوالاستعباد.

ولكن ماذا عن موقف القرآن من ارادة الانسان؟

مما لا شك فيه أن القرآن يتضمن آيات صريحة تؤيد الجبرية والاختيار كليهما، فماذا كان موقف المفسرين منها بعد أن اشتد الخلاف في التفكير الاسلامي القديم حول الحرية الانسانية ازاء القانون الالهي، أعني القضاء والقدر؟

لقد فصل المفسرون المحدثون البيان في التعبير عن استقلال ارادة الانسان، فندد الشيخ محمد عبده بمذهب الجبرية ورأى فيه ما يؤذن بضعف شخصية الفرد.

وقد أشار المحدثون الى قوله تعالى «وان ليس للانسان الا ما سعى» ليبينوا أن الله -عز وجل- يعد الانسان؛ ليكون مخلوقا راشدا، مسؤولا مؤتمنا على نفسه، تتاح له الفرصة للعمل ثم يؤخذ بما عمل، وتتحقق له الطمأنينة على عدالة الجزاء، عدالة مطلقة..!

ويشيرون الى قوله تعالى: «لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر» «كل نفس بما كسبت رهينة» تقرير قرآني حاسم بمسؤولية الناس عن أعمالهم وقابليتهم للكسب والاختيار.

ثم ان الله قد كلف ووعد وواعد في آيات كثيرة وذلك يقضي بالاختيار، وهي حقيقة يلخصها أحد المفسرين المحدثين، حيث يقول: لقد كلفكم الله بناء على ما منحكم من قوة وارادة، ورتب جزاء المحسن على احسانه، وجزاء المسيء على اساءته، وان علم الله بما سيكون من عبده باختياره ليس فيه جبر ولا الزام.

موقف المفسرين المحدثين من قضية الارادة كما مر بنا يدل على أن التفكير الحديث يسير في اتجاه التسليم بالحرية الانسانية.

يقول أحد الباحثين الاسلاميين: ان قضية الحرية والمسؤولية قديمة قدم الانسان نفسه، فحين أمر الله آدم ألا يقرب شجرة معينة في الجنة.. كان هذا التحريم ينبئ عن وجود ارادة بشرية خلقت لتصارع الشر المتمثل في ابليس.

اذن؛ تاريخ الانسان نفسه بدأ بعمل اختياري يمثل ارادة الفرد. لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا: مادام المفسرون المحدثون يقولون بحرية الانسان.. فما تفسيرهم في مثل: «كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء»..؟!

وفي الاستدلال على حرية الانسان ينبه أحدهم الى قرينة حاسمة هي الآيات التالية للآية الكريمة السابقة {لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر} {كل نفس بما كسبت رهينة}.

ولقد حاول أحد الباحثين استعراض الآيات المختلفة في موضوع الارادة الانسانية، ومنها: «ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم»، فتكشف له أنه حيث يكون الموقف معبرا عن قدرة الله فان سلطانه المطلق الكامل يكون موضع تأكيد وفي هذا السياق تعتبر أعمال البشر خيرها وشرها على السواء مسببة عن الارادة الالهية المباشرة، اذ لا يحدث شيء ما لم يرده الله ويأذن به، وأن مشيئة الله الأزلية الأبدية لتنفذ حتى في مسائل الاعتقاد وعدمه.

أماحين يحول الاهتمام الى الانسان فان التأكيد ينصب على أن الانسان قد وهب له الله الحرية والمسؤولية الأخلاقية فكل انسان ذو نفس أخلاقية حرة.. وان قوله تعالى {انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض} لا يتحقق معناه الا على أساس الحرية الشخصية.

وعن موقف المفسرين المحدثين من هذا الصراع بين الفرد الذي يستلهم ذاته في تصور الحقيقة وبين المجتمع الذي يتخذ التجربة الموضوعية وسيلة لمعرفتها.

يوضح أستاذي الدكتور عفت محمد الشرقاوي في كتابه «اتجاهات التفسير في مصر في العصر الحديث» والذي كان مقررا علينا ونحن طلاب، ندرس في كلية الآداب جامعة عين شمس بالقاهرة عام 1973 م فيقول:

ان الكون يحكم بقانون أخلاقي محكم وهذا القانون لا ينفذ آليا ولكنه نافذ حتما، انه الحكم القاطع لارادة الله على أعمال البشر، فاذا عصى الناس أوامر الله ونواهيه ونبذوا وحي الله المبين، واذا خرجوا على المبادئ الأخلاقية، ذاقوا العواقب التي لا مفر منها، فالتاريخ على هذا مزيج مشترك من حرية الانسانية وحكم الله، وبهذا تلتقي ارادة الفرد على وجه من الصراع الحاد بين حرية الانسان بأن يختار ما يراه خيرا وبين حرية المجتمع في أن يفرض ما يقويه... ويقول:

لقد حرص القرآن على أن يجمع بين عنصري الايمان بحرية الانسان والعمل على تحقيق مصلحة المجتمع في الوقت نفسه، لأن العجز عن ادراك المشيئة الالهية ادراكا حقيقيا قد يطلق ارادة الفرد بلا حدود، فيتمزق ما يربطه بمجتمعه، وأن العجز عن ادراك الفاعلية الانسانية، قد يقتل في الانسان ارادة الحياة فيتمزق ما يربطه بمجتمعه أيضا.

انتهى كلام الدكتور عفت الشرقاوي.. ولما تنته قضية الانسان الأزلية؛ أو حيرته المزمنة: هل هو مجبر أم مختار...؟!

