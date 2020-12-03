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خواطر جحا

الشماتة

حسين دشتي
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الخميس 03 ديسمبر 2020

عدوك، خصمك، قريبك، صديقك، أي شخص أساء اليك، اذا رأيته في يوم من الأيام تعرض لمشكلة أو حادثة معينة مضرة، فلا تظهر الفرح ولا تتشمت به.
الانسان القوي هو الذي يزداد تحملا وصبرا كلما تعرض للضرر من الآخرين، ولكن الأقوى منه هو ذلك الذي يسيء ثم يعتذر لمن أساء اليه.
واعلم أن قمة السمو الانساني: هو الانسان الذي يقابل الاساءة بالإحسان لمن أساء اليه، ولا يتشمت به عند البلاء! لأن الشماتة هي آفة الضعفاء وما تدري لعل الأيام تدور وتصاب بنفس البلاء!
وكما يقول الشاعر:
اذا ما الدهر جر على أناس
حوادثه أناخ بآخرينا
فقل للشامتين بنا أفيقوا
سيلقى الشامتون كما لقينا


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