آراء

قال تعالى: «والذين هم لفروجهم حافظون» مما يترتب على الزواج هو الصيانة والعفة، فنشاهد في الآونة الأخيرة عدم الاقبال على الزواج من كلا الطرفين الرجال والنساء، لوجود ما يمنع شبابنا من التفكير بالزواج هو عدم تحمل المسؤولية وحبس الحرية والأمور المالية. فهذا الامر مخيف وأدى الى زيادة نسبة العنوسة في جيلنا الحالي، ففي السابق كنا نقول ان سن العنوسة من الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين، أما حاليا فنرى الأمور اختلفت كثيرا، فعدم رغبة الشاب في الزواج جعلت سن العنوسة حسب وجة نظري تنتقل الى سن التاسعة والعشرين فما فوق «للنساء».

ومن الأمور التي اثرت على تفكير الشباب تجاه الزواج هي أن المرأة تتطبع بطابع الدلع والاسراف المالي، وفي المقابل بعض الشباب يبالغ في طلبات غريبة نوعا ما، فالبشر لا يخلون من العيوب والمرأة كذلك، اذا أراد الشاب امرأة بلا عيوب فإنه يريد الحور العين، واذا كنت تريد حورية فيجب أن تكون أولا ملكا من الملائكة، وهذا الامر مستحيل!

فعليك يا أخي الفاضل التفكير بتمعن في هذا الموضوع، لان الزواج أمر فطري غرسه الله سبحانه وتعالى في جميع خلقه، والدنيا متاع وخير المتاع الزوجة الصالحة، فالزواج مودة ورحمة وسعة، فلا تبخل على نفسك وعش حياة كريمة، فجعل الله سبحانه وتعالى الزواج قدرا خفيا يستوجب عليك الدعاء والسعي الى الزوجة الصالحة حتى تنالها.

