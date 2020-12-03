أحسنوا الاختيار... صوتكم أمانة

آراء

أيام قليلة تفصلنا عن يوم الاقتراع لانتخابات مجلس الامة 2020 وقد اجتهد المرشحون اجتهاداً قوياً بوسائل الاعلام وجميع قنوات التواصل الاجتماعي بالرغم من الظروف الصحية والالتزام بالتباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19» ومن لم يسعفهم الوقت ولا الظروف في التواصل المباشر مع ابناء دائرتهم.

ومن المتوقع أن يقابل ذلك فتور وعزوف كثير من المواطنين عن التصويت وهذا خطأ.. فادح ان حصل، وهنا يكون الولاء والمواطنة وحب الوطن.

لذا أدعوكم لأداء الواجب الوطني على كل مواطن كويتي للمشاركة واختيار الاكفأ ويضع الكويت أولاً نصب عينيه، وثانيا حين تتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بالصوت فعليك اختيار المرشح القوي الذي يكون قادراً على تحقيق مطالب الشعب.

إن من يستحق الاختيار لابد تكون الكويت المعيار الأول له، في الاختيار دون التعصب الى طائفة أو قبيلة أو عائلة، حتى يكون لدينا عضو مجلس أمة يمثل الأمة بأسرها بعيدا عن مصالحه الشخصية مجاهدا في الوقوف بجانب المواطن الكويتي ومصالحه والسعي للاصلاح والمصالحة لجميع شرائح المجتمع دون تمييز أو تفرقة بعيدا عن الظلم وهدر الأموال. وأيضاً لا يكن التصويت مقتصراً فقط للرجال، حيث لابد يكون أن يكون للنساء نصيب وخاصة ان المرأة الكويتية حازت وأثبتت نجاحاتها على مرّ السنين في الميادين كافة، وكلنا ثقة بقدرتها على إثبات جدارتها وكفاءتها.

أختم مقالتي بقوله تعالى : «إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ».

فلأجل شعب الكويت

ولأجل مستقبل ابنائكم

أحسنوا الاختيار،،،

أحسنو الاختيار ،،،

أحسنوا الأختيار،،

لمن يستحق،، لمن يمثلها قولا وعملا.

فلتكن لكم كلمة حق يوم الخامس من ديسمبر 2020 بإيصال المخلصين إلى قاعة عبدالله السالم .

أسأل الله لكم التوفيق والسداد لما فيه خير البلاد والعباد.

حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

بقلم : د. منى أحمد قاسم