جواد بوخمسين: مصر تشهد نمواً اقتصادياً متزايداً في عهد الرئيس السيسي

أول النهار

استقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة بوخمسين القابضة السيد جواد بوخمسين السفير المصري لدى البلاد طارق القوني بحضور رئيس تحرير «النهار» عماد بوخمسين ونائب رئيس التحرير سامي النصف، وقد أكد السفير القوني عمق العلاقات الكويتية - المصرية التي وصفها بالمتجذرة، مشيدا بتناول «النهار» للاخبار المصرية بموضوعية وتغطية اخبار السفارة بشكل حرفي، وأشاد بموقف «النهار» تجاه الأحداث الاخيرة في العلاقات المصرية - الكويتية، خصوصاً في جائحة كورونا.

وقال ان الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الكويت وزيارة وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر إلى القاهرة ركزتا على المرحلة المقبلة من العلاقات التي ستكون ايجابية كالعهد بها دائماً.

وأشاد كذلك بالتعاون المصري الكويتي وبالاستثمارات الكويتية في مصر التي أكد انها استثمارات قديمة.

ولفت إلى النمو الاقتصادي الذي تشهده مصر والانجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه على تطوير العلاقات مع الكويت.

وأثنى السفير المصري على الانتقال السلس للسلطة في الكويت، لافتاً إلى ان القيادة الكويتية حكيمة وحريصة على علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة وخصوصاً مصر.

وتحدث عن فتح المجال الجوي بين البلدين بعد الانتهاء من الجائحة واستقرار الاوضاع الصحية في البلدين. من جانبه أشاد السيد جواد بوخمسين بالعلاقات المصرية - الكويتية وحرص الجانبين على تنميتها في جميع الجوانب سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي. مشيداً بالنمو الذي يشهده الاقتصاد المصري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي. بدوره أشاد رئيس تحرير «النهار» عماد بوخمسين بالعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، منوهاً بحرص «النهار» على توطيد هذه العلاقة ونشر الاخبار بشكل موضوعي وايجابي . وتطرق الجانبان إلى الوضع الصحي في البلاد وفي العالم وامكانية الانتهاء من «كورونا» باستخدام اللقاح الجديد، كما تحدثا عن الاستثمارات الكويتية في مصر وحرص القيادة المصرية على تطويرها.

