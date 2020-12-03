الجاسم: البلدية لن تألو جهداً في خدمة أهالي «المطلاع»

أول النهار

أكد وزير شؤون البلدية المهندس وليد الجاسم للجنة «أهالي المطلاع» أن البلدية لا تألو جهداً في خدمة المواطنين متسلمي القسائم في مدينة المطلاع السكنية.

والتقى الجاسم لجنة أهالي المطلاع أمس لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بمشروع مدينة المطلاع السكني وقرب منح أذونات البناء ومدى التنسيق القائم بين بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية. كما قامت لجنة أهالي المطلاع بتقديم طلب رسمي لرفع منسوب سقف السرداب عن منسوب الرصيف إلى 3 أمتار وذلك لتقليل كمية الخرسانة المقاومة تحت الأرض وتقليل الحديد المستخدم تحت الأرض حيث تسمح البلدية برفع منسوب سقف السرداب 1.8 متر فقط من منسوب الرصيف وزيادة رفع هذا المنسوب سيؤدي إلى تقليص تكاليف العديد من البنود مثل الحفر والدفان والخرسانة والحديد والعزل وغيرها، خصوصاً أن الجميع يعلم مدى قساوة الأرض الصخرية التي سيواجهها أهالي المطلاع خلال عملية البناء في مدينة المطلاع السكنية.

