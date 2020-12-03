انفراجة «مهمة» في الأزمة الخليجية خلال ساعات

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الدوحة- الوكالات: كشفت مصادر خليجية أن الساعات القادمة قد تشهد انفراجة في الأزمة الخليجية تمهد لطي صفحتها نهائيا وذلك في سياق ما كشفت عنه صحف بريطانية وأميركية حول جهود وساطة كويتية- أميركية لاطلاق مفاوضات مباشرة بين أطراف الأزمة.

ومع وصول جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة نقل موقع قناة الجزيرة القطرية الالكتروني أمس عن المصادر قولها إن حراكا نشطا ومباحثات تجري في هذه الأثناء، قد تفضي إلى نتائج مهمة، مشيرة الى ان الساعات القادمة قد تشهد انفراجة في الأزمة.

وبدأ كوشنر جولة في المنطقة في إطار مسعى أخير لحل الأزمة التي بدأت قبل نحو 3 سنوات فيما ذكرت مصادر مسؤولة في الإدارة الأميركية؛ أن جولته ستتضمن لقاءات مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي اجتمع معه امس في الدوحة على ما ذكرت وكالة الانباء القطرية في صفحتها على تويتر، مشيرة الى ان المحادثات تطرقت الى علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية لاسيما تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت صحيفة فايننشيال تايمز ذكرت أنّ محادثات جرت بوساطة أميركية- كويتية من أجل وضع أسس المفاوضات المباشرة بين السعودية وقطر. فيما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين أن التركيز الرئيس للمحادثات سيدور حول حل الخلاف بشأن تحليق الطائرات القطرية في أجواء السعودية والإمارات.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، قبل نحو اسبوعين إن إدارة الرئيس ترامب ترغب في حل الأزمة الخليجية قبل مغادرتها المحتملة البيت الأبيض.