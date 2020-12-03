المؤمن عباس القطان

الأولى

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدَّلوا تبديلا صدق الله العظيم.

لقد فقدت الكويت، وفقد أبناؤها المخلصون الأوفياء ابناً باراً، كان للمؤمنين حصناً يلجأون إليه، إذا ضاقت بهم السبل، أو تقطعت الأسباب، كما كان قلباً حانياً يسع الجميع، ويرجو الخير لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، التي لم تعرف سوى العطاء، ولم يعرف أبناؤها سوى السخاء والوفاء.

إنه الحاج عباس القطان أبو حمزة -يرحمه الله، الذي لقي وجه ربه أول من أمس راضياً مرضياً بعد حياة حافلة بذل فيها كل ما في وسعه لخدمة أهل الكويت والحسينيات والمجالس الحسينية، وتقديم الدين الوسطي الحق لمرتاديها من الشيوخ والشباب، الذين تعلقت أفئدتهم بأهل البيت، وبالعترة الطيبة الطاهرة الذين قال الله فيهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً.

رحمك الله يا أبا حمزة، لقد كنت شعلة لا تنطفئ، وشمساً لا تغيب لا في حسينية الأوحد أو الحسينية الجعفرية فقط بل في كل الحسينيات والمجالس، سخرت جهدك ووقتك من أجل دينك ووطنك وأمتك، فكنت مثالاً للمؤمن الصادق، والكويتي المخلص، والإنسان الراقي الذي قلَّ نظراؤه، وندر أنداده منذ وقت بعيد.

رحمك الله يا أبا حمزة، أيها الصديق الصدوق، الذي عاش حياته لا يعرف سوى العطاء والإيثار، ولا يكره إلا الأثرة والأنانية، والتعالي على خلق الله.

رحمك الله يا حامل لواء التثقيف والتعليم والتنوير، وناشر العمل الخيري داخل الكويت، يا من كنت تعمل في صمت، وترفض الأضواء والضجيج، وتبتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة من دون أن تنتظر من أي مخلوق جزاء أو شكورا.

إنّ مآثرك ستظل شاهدة لك، متحدثة عنك، معلنة عما قدمته لدينك ولوطنك، ولأفراد وجموع المؤمنين سواء في مسجد الصحاف أو في جامع الإمام الصادق -عليه السلام-، أو لجنة الحسينيات التي كنت أميناً لسرها، أو وقف الأحقاقي الخيري، الذي كنت عضواً في مجلس أمنائه، أو في غيرها من بيوت الله، التي يؤمها الخاشعون الصادقون الركع السجود.

لقد أمضيت عمرك مؤمناً طائعاً يحبك القريب والبعيد، ويشهد بصدقك وفضلك كل من عرفك، أو جلس إليك يسمع نصحك، ويصغي إلى توجيهاتك التي طغى عليها حنان الأبوة، وصدق المجرِّب التقي، النقي، الفطن، الرشيد.

لقد كنت تملك حكمة الكبار، وحماسة الشباب، فجمعت بين الحكمة، والقوة، والأمانة طول سنين حياتك العامرة.

ويكفي أنك شمرت عن ساعديك، وأعملت فكرك خلال جائحة كورونا التي بدأت في فبراير الماضي، لمساعدة الخطباء والعوائل، الذين انقطعت عنهم الأعمال وأسباب الرزق، وكنت تقدم معونات ومساعدات المتبرعين بيديك الكريمتين إلى كلِّ من تشعر بحاجته إليها، ولو لم يُظهر ذلك تعففاً أو حياءً أو إيماناً بأن الله تعالى لا ينسى عباده.. وفي السماء رزقكم وما توعدون.

سلام الله عليك يا أبا حمزة، سلام الله عليك أيها الصديق القويّ الأمين، سلام عليك يا من نحسبه -لا نزكي على الله أحداً- من المتقين الأبرار، الذين قال الله عنهم: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

