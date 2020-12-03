بخاخ أنف أميركي يحمي من «كورونا» 6 أشهر

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واشنطن - لندن - الوكالات: كشفت جامعة بنسلفانيا الاميركية انها تقوم بالشراكة مع شركة التكنولوجيا الحيوية ريجنيرون بعملية تطوير بخاخ انفي يحمي من كورونا لستة اشهر بينما تجري جامعة سوانسي البرطانية ابحاثا على قدرة بخاخ انفي زهيد الثمن في توفير وقاية من العدوى.

وفي تطور لافت للحرب على وباء كورونا تحاول جامعة بنسلفانيا وريجنيرون تطوير بخاج انفي تقوم فكرته على مبدأ العلاج الجيني وذلك عن طريق ادخال مادة وراثية عبر الأنف والحلق الى الخلايا التي يتم حثها على الاستجابة وانتاج اجسام مضادة قوية تمنع العدوى بفيروس كورونا.

وأوضح رئيس مشروع جامعة بنسلفانيا، البروفيسور جيمس ويلسون ان ميزة نهجنا هي انك لست بحاجة الى نظام مناعة كفء حتى يكون ذلك فعالاً. والطريقة التي تم اختبارها حالياً على الحيوانات يمكن ان تحمي من فيروس كورونا لمدة ستة اشهر تقريباً بجرعة واحدة، وسيتم تسجيلها بالاضافة الى اللقاحات المستقبلية.

وكانت الحكومة الأميركية اتصلت بويلسون الرائد في العلاج الجيني في فبراير لمعرفة ما اذا كان مختبره يمكنه استخدام هذه التكنولوجيا سريعة التوسع ضد كوفيد-19. لكن فريقه لم يستطع المضي قدماً الا بعد ان طورت ريجنيرون علاجاً مبتكراً يعتمد على مزيج من الأجسام المضادة الاصطناعية. وأخيراً منحت وكالة الأدوية الأميركية FDA تصريحاً طارئاً لهذا العلاج الذي استخدم لعلاج الرئيس دونالد ترامب.ومن المتوقع ان يطلب الباحثون في يناير طلبا لبدء التجارب البشرية على البخاخ الجديد.

وفي بريطانيا قال خبراء ان استخدام بخاخ الأنف والانفلونزا، يحد من انتشار فيروس كورونا.

وكشفت صحيفة صن البريطانية ان الباحثين في جامعة سوانسي يدرسون رذاذ NASAL من شركة Boots والذي يكلف 6 جنيهات استرلينية فقط (2.4 دينار كويتي) لمعرفة ما اذا كان يمكنه ان يوقف فيروس كورونا. ويحتوي العلاج الذي لا يحتاج الى وصفة طبية على مكون خاص، وهو شكل من اشكال الأعشاب البحرية، ويستخدم لتخفيف اعراض البرد والانفلونزا.وتطبق الدراسة على 480 شخصاً من العاملين في الصحة، نظراً لكونهم اكثر عرضة للاصابة بفيروس كورونا بسبب العمل على مقربة من المصابين.

وتصنع شركة Marinomed النمساوية الرذاذ من الكاراجينان وهو عشب بحري احمر صالح للأكل ويعمل على تكوين مادة هلامية تمنع التصاق الفيروس بتجويف الأنف والمسالك الهوائية.