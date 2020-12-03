توصية طبية أميركية: الحجر 7 أيام

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واشنطن - الوكالات: اوصت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بتقصير فترة الحجر الصحي للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بالوباء.

وبحسب التوصيات الجديدة فان فترة من 7 الى 10 أيام تعد مدة كافية للحجر الصحي للمخالطين طالما ان نتائج فحوصاتهم كانت سلبية. وهو ما يعادل نحو نصف فترة الحجر المعمول بها منذ ظهور المرض المحددة بـ14 يوماً.

وكشف مسؤول في الادارة الأميركية انه تمت مناقشة تغيير سياسة الحجر بعد ان درس العلماء فترة حضانة الفيروس في حين قالت مراكز السيطرة ان فترة حضانة الفيروس تمتد الى 14 يوماً، لكن معظم الأفراد اصبحوا ناقلين للعدوى وظهرت عليهم الأعراض بعد 4 او5 ايام من مخالطة شخص مصاب.

وهذه ليست اول مرة تعدل فيها مراكز السيطرة على الأمراض ارشاداتها المتعلقة بـكورونا حيث سبق تعديل اللوائح بتقليص حجر المصاب من 14 يوماً الى 10 ايام ان كان يعاني اعراضا خفيفة.