شاختار عقَّد مهمة ريال.. وإنتر انتعش

دوليه

أنعش شاختار الاوكراني آماله في بلوغ الدور الثاني لمسابقة دوري أبطال أوروبا وعقّد مهمة ضيفه ريال مدريد الاسباني حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (13) عندما جدد فوزه عليه 2-0 على الملعب الاولمبي في كييف في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وحسم النادي الاوكراني نتيجة المباراة بهدفين من هجمتين مرتدتين ترجمهما البديلان البرازيلي برونو فيريرا «دنتينيو» (57) والاسرائيلي مانور سالومون (82) الى هدفين.

وهو الفوز الثاني لشاختار بعد الأول على النادي الملكي في عقر دار الأخير 3-2 في الجولة الأولى في غياب اكثر من ستة لاعبين اساسيين بسبب الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وعاد النادي الاوكراني الى سكة الانتصارات بعد تعادل وخسارتين فرفع رصيده الى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق المواجهتين المباشرتين امام النادي الملكي الذي تراجع إلى المركز الثالث بفارق المواجهتين المباشرتين خلف شاختار وبات مطالبا بالفوز على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في الجولة الاخيرة لبلوغ الدور الثاني للمرة الـ24 على التوالي، على غرار إنتر الفائز على مضيفه مونشنغلادباخ 3-2. وهو الفوز الاول لإنتر بعد تعادلين وخسارتين لكنه بقي في المركز الاخير برصيد خمس نقاط، وبات بحاجة الى الفوز على ضيفه شاختار في الجولة الاخيرة لبلوغ الدور الثاني.

وعلق مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان عقب الخسارة «لا على الإطلاق، لن أستقيل على الإطلاق، سنواصل»، مضيفا «لقد مررنا بأوقات عصيبة في الماضي، ستكون هناك دائمًا أوقات صعبة. إنها سلسلة من النتائج السيئة ولكن علينا الاستمرار. نعلم أن هناك مباراة واحدة متبقية وعلينا أن نفوز ونفكر في تجاوز هذا الدور». وأضاف «في الشوط الأول كنا جيدين جدا، وكنا نستحق أن نفتتح التسجيل وكان ذلك سيغير كل شيء. هدفهم (في الدقيقة 57) أضر بنا كثيرًا. كانت لدينا فرصتان أو ثلاث في القائمين لكن الكرة لم ترغب في الدخول الى المرمى». وتابع «لدي القوة، وسأبذل كل شيء واللاعبون أيضا. علينا رفع الرأس والتفكير في المباراة التالية. عندما تكون في خط سيء، لا يوجد شيء آخر تفعله سوى التفكير في المباراة التالية والمضي قدماً، في الأوقات الصعبة، علينا أن نظهر شخصيتنا». ووجد ريال مدريد صعوبة كبيرة في اختراق خط دفاع شاختار الذي استقبلت شباكه 10 أهداف في مباراتيه ضد بوروسيا مونشنغلادباخ في الجولتين الثالثة والرابعة.

وعاد المهاجم الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة الى تشكيلة النادي الملكي بعد تعافيه من الاصابة، فيما غاب للسبب ذاته داني كارفاخال والقائد سيرخيو راموس والاوروغوياني فيديريكو فالفيردي والبلجيكي إدين هازار، فيما غاب الصربي لوكا يوفيتش بسبب اصابته بفيروس كورونا المستجد. وأجرى مدرب الملكي زيدان 4 تعديلات على التشكيلة التي خسرت السبت امام ديبورتيفو الافيس 1-2 في مدريد في الدوري المحلي، فأشرك مواطنه فيرلان مندي مكان البرازيلي مارسيلو، والنروجي مارتن أوديغارد مكان البرازيلي الاخر كاسيميرو، ومواطنه الاخير رودريغو مكان هازار، وبنزيمة مكان الدومينيكاني ماريانو دياس.

وكان ريال مدريد الطرف الافضل أغلب فترات المباراة والأكثر استحواذا دون خطورة كبيرة على الفريق الاوكراني الذي تكتل بقوة في نصف ملعبه دون ترك مساحات لمهاجمي الضيوف.

ونجح الفريق الاوكراني في افتتاح التسجيل من هجمة مرتدة قطعها مندي عند حافة المنطقة فتهيأت الكرة أمام البرازيلي دنتينيو داخلها فتابعها داخل مرمى كورتوا (57).

ودفع زيدان بدياز وايسكو والبرازيلي فينيسيوس جونيور مكان بنزيمة واوديغارد ورودريغو في سعيه لتدراك الموقف (77)، لكن شاختار وجه له الضربة القاضية بتسجيله الهدف الثاني عبر البديل سولومون من هجمة مرتدة انطلق بها من منتصف الملعب وانهاها بتسديدة قوية زاحفة بيمناه من حافة المنطقة على يمين كورتوا (82).

وفي المجموعة ذاتها، أشعل إنتر المنافسة على بطاقتي المجموعة عندما حقق الأهم بفوزه على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر 3-2 هو الأول له في دور المجموعات بعد تعادلين وخسارتين. وكان رجال المدرب انتونيو كونتي مطالبين بالفوز للابقاء على امالهم في المنافسة وضربوا اكثر من عصفور بحجر واحد بتغلبهم على متصدر المجموعة ومستفيدين من خسارة ريال مدريد.

وستكون الجولة الاخيرة حاسمة عندما يلعب انتر مع ضيفه شاختار، وريال مدريد مع مونشنغلادباخ حيث يملك المضيفان الافضلية كونهما يلعبان على ارضهما وبالتالي الفوز سيمنحهما بطاقتي المجموعة. وكان إنتر البادئ بالتسجيل عبر مدافعه ماتيو دارميان بتسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة اثر تمريرة من روبرتو غاليارديني (17).

وانتظر بوروسيا دورتموند الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول لادراك التعادل بواسطة الفرنسي الحسان بليا بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية النمسوي فالنتينو لاتسارو.

ومنح الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو التقدم مجددا لانتر بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، ثم عزز بهدفه الشخصي الثالث والثالث لفريقه بعد تسع دقائق بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة اثر تمريرة من البديل الدولي المغربي أشرف حكيمي.وقلص بوروسيا مونشنغلادباخ الفارق بعد دقيقتين بواسطة بليا بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من مواطنه ماركوس تورام (75).

وحقق بليا الهاتريك في الدقيقة 83 بيد ان تقنية حكم الفيديو المساعد الغته بداعي التسلل ليمنى فريقه بخسارته الاولى في دور المجموعات.

