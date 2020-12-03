زيدان مهدد بالإقالة

دوليه

بات زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، مهددًا بالإقالة من منصبه، بعد سلسلة من النتائج السيئة محليًا وقاريًا. وتلقى ريال خسارة جديدة في دوري الأبطال، على يد مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني (2-0)، أول من امس، وهو ما عقد موقف الفريق في مجموعته.

وبحسب صحيفة «إلموندو» الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يفكر جديًا في إقالة زيدان، إذا فشل الملكي في عبور دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وذكرت الصحيفة أن الثقة في زيدان، لم تعد كما كانت بعد تحقيقه لقب الليغا، الموسم الماضي، حتى أنه فقد أيضا ثقة بعض اللاعبين الكبار في الفريق. وأضافت أن نتائج ريال أمام إشبيلية وأتلتيكو بالدوري الإسباني، وبينهما بوروسيا مونشنغلادباخ في دوري الأبطال، ستحدد مصير المدرب الفرنسي.

ويعاني ريال مدريد على صعيد النتائج، سواء في دوري أبطال أوروبا أو الليغا، ففي البطولة الأولى جمع 7 نقاط فقط، من 5 مباريات، وفي الثانية فاز بـ5 مواجهات من أصل 10، ويحتل المركز الرابع.

