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دوليه

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تيباس يتمنى عودة الجماهير في يناير


أعرب رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس أول من أمس عن أمله في عودة الجماهير إلى الملاعب في يناير المقبل. وقال تيباس في حديث مقتضب تمّ بثه على البرنامج الإسباني جوغونيس بقناة «سيكستا»: «»نعم، سيكون لدينا جمهور (في عام 2021)، سنبدأ بعدد قليل (من الناس)، ثم سنرى». ورداً على سؤال بشأن موعد عودة الجمهور لملاعب كرة القدم المحترفة، أجاب تيباس: «شهر يناير، نتمنى ذلك». ومنذ نهاية العزل التام الربيع الماضي، لم يُسمح للجمهور بحضور المباريات في الملاعب الإسبانية، ومن أجل السماح لعودة الجماهير يجب أن تحصل الرابطة على الضوء الأخضر من الحكومة. وكانت رئيسة المجلس الأعلى للرياضات في إسبانيا إيرين لوسانو أعلنت الجمعة عقب اجتماع مع أندية الدرجة الأولى النسائية: «لم أتوقف أبداً عن التفكير في عودة الجمهور، المشجعون مهمون لكرة القدم وكرة القدم مهمة للجماهير، آمل أنه مع اللقاح الذي يلوح في الأفق، يمكننا الحصول على عام (في الملاعب)، أو على الأقل جزئياً، قبل نهاية الموسم». وأضافت «أعتقد أنه سيكون الأمر كذلك وسيكون مشجعاً للجميع».


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