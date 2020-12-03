لقاح «كورونا» غير إلزامي لزوار أولمبياد طوكيو

دوليه

أفادت وسائل إعلام يابانية، أمس، أن السلطات تفكر بموضوع السماح للزوار الأجانب القدوم إلى البلاد خلال أولمبياد طوكيو دون القيام بتلقيح إلزامي ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة «Nikkei Business daily» اليابانية، نقلا عن مصادر حكومية أن السلطات في البلاد تعتزم استقبال الزوار خلال أولمبياد اليابان والموافقة على إدخالهم بشرط امتلاكهم نتيجة سلبية لفحص الكورونا دون وجوب التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوكالة أن اليابان لن تمنع السياح من استخدام أنظمة النقل العام بالرغم من القيود الحالية المفروضة في البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

كما أشارت المصادر أنه يجب على المسافرين عزل أنفسهم لمدة 14 يومًا عند الوصول واستخدام تطبيق تتبع جهات الاتصال.

وباع منظمو أولمبياد 2020 نحو 4.5 ملايين تذكرة للمسابقة التي تم تأجيلها لمدة عام بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وكانت دورة الألعاب مقررة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس 2020. وقد تم تأجيلها إلى صيف 2021.

وبموجب مشروع قانون اعتمد أمس الأربعاء، تعتزم اليابان توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد مجانا لجميع سكانها، البالغ عددهم 126 مليون نسمة، في وقت يواجه الأرخبيل ارتفاعاً بعدد الإصابات.

ووافقت الغرفة العليا من مجلس النواب على مشروع القانون الذي يفرض على الحكومة تغطية تكاليف التلقيح، بعدما كان حصل على موافقة مجلس النواب.

وسبق أن طلبت اليابان 60 مليون جرعة من شركة فايزر، و25 مليون من موديرنا.

وأكدت أيضاً أنها ستتلقى 120 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا.

وبقيت اليابان بمنأى نسبياً عن تفش خطير للوباء حيث سجلت 2170 وفاة و150 ألف إصابة، ولم تفرض تدابير عزل كالتي فرضت في مناطق أخرى من العالم.

وحض حاكم طوكيو السكان على تفادي الخروج لأسباب غير ضرورية وطلب من المتاجر التي تقدم الكحول أن تغلق بوقت مبكر، لكن هذه التوصيات «غير ملزمة»، بحسب ما ذكرت «فرانس برس».

