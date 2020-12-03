نهائي كأس أمير قطر في رابع ستاد مونديالي

دوليه

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن استضافة رابع ستادات بطولة كأس العالم «قطر 2022»، والذي يقع في منطقة الريان، لنهائي بطولة كأس الأمير 2020 في 18 من ديسمبر الحالي، والذي يوافق اليوم الوطني للدولة، تزامناً مع بدء العد التنازلي لعامين على انطلاق صافرة المباراة النهائية للمونديال.

وينضم الستاد، الذي سيصبح المقر الرسمي لنادي الريان الرياضي بعد انتهاء منافسات المونديال، إلى ثلاثة من ستادات البطولة الثمانية أُعلن عن جاهزيتها، وهي ستاد خليفة الدولي، وستاد الجنوب، وستاد المدينة التعليمية، ويستضيف سبع مباريات في المونديال من مرحلة المجموعات حتى دور الستة عشر.

وفي تصريح له بهذه المناسبة؛ قال حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: «يمثل تدشين الستاد الجديد محطة أخرى أساسية على الطريق نحو 2022. وسيترك هذا الستاد المبهر والمنطقة المحيطة به إرثاً مستداماً لنادي الريان الرياضي، وأفراد مجتمع منطقة الريان. كما يأتي الإعلان عن جاهزية الستاد خلال نهائي كأس الأمير قبل عامين تماماً من بدء المباراة التي ستشهد تتويج المنتخب الفائز بلقب مونديال قطر 2022».

وحول الاستعدادات المتواصلة لاستضافة المونديال أضاف الذوادي: «نفخر بأن تحضيراتنا للحدث الكبير تسير وفق الجدول الزمني المقرر، فقد نجحنا بفضل الله في إنجاز أكثر من 90% من مشاريع البنية التحتية المخصصة للبطولة، ونعتزم الإعلان عن جاهزية مزيد من الستادات في العام المقبل، على أن يجري الانتهاء من جميع الاستادات قبل موعد انطلاق مباريات البطولة بوقت كافٍ يسمح باختبار جاهزيتها لاستقبال آلاف الجماهير من أنحاء العالم».

من جانبه قال المهندس هلال الكواري، رئيس المكتب الفني للمشاريع في اللجنة العليا إن اكتمال الستاد الجديد يعد إنجازاً هاماً ومحطة أساسية على طريق الإعداد لاستضافة النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط.

وأضاف الكواري: «نجحنا في إنجاز خمسة من ستادات المونديال الثمانية، وهي ستاد خليفة الدولي، وستاد الجنوب، وستاد المدينة التعليمية، وستاد البيت، إضافة إلى هذا الستاد الرائع في منطقة الريان، على أن يكتمل العمل في الستادات الثلاثة المتبقية خلال وقت قريب، ما سيمنحنا وقتاً كافياً لاختبار الجاهزية التشغيلية للاستادات قبل انطلاق منافسات المونديال».

وأشار الكواري إلى أن إنجاز العمل في الستاد المونديالي الجديد ضمن الميزانية والجدول الزمني المقرر يبرهن مجدداً على المستوى الاستثنائي من التعاون بين فريق العمل في اللجنة العليا والعديد من المقاولين والشركاء، معرباً عن سعادته بالإعلان عن جاهزية الستاد بالتزامن مع مناسبة سنوية غالية على قلوب كل من يعيش على أرض قطر وهي اليوم الوطني للدولة.

