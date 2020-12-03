العطوان: الكفاءات القطرية مستعدة لاستضافة أي بطولة

دوليه

اعتبر محمد العطوان مدير إدارة المنشآت في بطولة دوري أبطال آسيا لأندية شرق القارة، أن الكفاءات القطرية والبنية التحتية المثالية المتوافرة في الدولة أكبر شاهد على قدرة قطر على استضافة أي بطولة وفي أي وقت مع توفير جميع المتطلبات، وهو ما يعكس ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات القارية المختلفة في اختيار قطر لاستضافة العديد من البطولات على اختلافها ، وهو ما حذا بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختيار قطر «الأجهز والأقدر» لاستضافة منافسات الغرب والشرق من دوري الأبطال واحياء البطولة من جديد. وأضاف العطوان في حديثه مع الموقع الإلكتروني للاتحاد القطري لكرة القدم: «البطولات التي نستضيفها تعتبر تحدياً جديداً لنا وفرصة لاكتساب خبرات جديدة مع العديد من الدروس المستفادة لأي حدث رياضي في المستقبل، فنحن نهدف إلى التميز والريادة دائماً من خلال ضمان تطبيق أعلى معايير الجودة وتوفير أفضل سبل الحماية والوقاية من أجل سلامة اللاعبين وكافة المشاركين في البطولة، ومنشآتنا أكبر دليل على ذلك والتي تتميز بأنها منشآت متكاملة من جميع النواحي مع الالتزام بكافة المعايير والمتطلبات الخاصة بالاتحاد الآسيوي». وتابع: «استضافة مجموعات غرب آسيا سابقاً ساعدت على توفير تجربة استثنائية من كافة النواحي ،خاصة في ظل استضافة هذا العدد من المباريات مع استمرار جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي مثل تحدياً جديداً لكافة العاملين باللجنة المنظمة المحلية من خلال وضع الخطط التشغيلية وتنفيذها مع الاخذ بعين الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الموضوعة من قبل وزارة الصحة وفريق الأمن والسلامة الخاص بعمليات البطولة..وهو ما انعكس إيجابياً على ثقه الاتحاد الآسيوي في الامكانيات المتوافرة من منشآت وفرق عمل قادرة على استضافة منافسات شرق آسيا وإعادة الحياة لكرة القدم الآسيوية، حيث استفدنا كثيراً من بطولة الغرب في تسهيل المهام مع هذا التحدي الجديد». وأشار الى ان «الكفاءات القطرية أثبتت مقدرتها وجاهزيتها لاستضافة أي بطولة في أي وقت وعلى فترات قصيرة ومتباعدة؛ الأمر الذي بدا جلياً في كثير من البطولات والمباريات العالمية، وليس هناك دليل أكبر من استضافتنا لمنافسات العرب والشرق بدوري أبطال آسيا في فترة زمنية قصيرة وبمشاركة 30 فريقاً، ليكون شهادة نجاح للخبرات والكفاءات القطرية والتي أبتت نجاحها من قبل في كثير من المحافل».

