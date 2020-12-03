الأهلي والجيش إلى نهائي الكأس.. و يلتقيان في «السوبر» أيضاً

دوليه

تأهل الأهلي وطلائع الجيش الى نهائي بطولة كأس مصر بعد فوزهما على الاتحاد السكندري والزمالك في نصف النهائي على الترتيب.وستقام المباراة النهائية للبطولة يوم السبت المقبل وسيبحث فيها الجيش عن أول لقب له على الاطلاق بينما يأمل الأهلي في حصد الثلاثية هذا الموسم بعد الفوز بالدوري ودوري أبطال أفريقيا. الأهلي فاز بصعوبة على الاتحاد السكندري 2 ـ 1 في نصف النهائي وسط جدل تحكيمي كبير بسبب قرارات الحكم محمد معروف.تقدم الاتحاد بهدف الايفواري رزاق سيسيه في الدقيقة 35 وتعادل محمد مجدي «أفشة» للأهلي في الدقيقة 72 ثم أحرز حمدي فتحي هدف الفوز في الدقيقة 89. في المقابل تأهل طلائع الجيش للنهائي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه المثير 3-1 على الزمالك حامل اللقب. تقدم أحمد سمير للطلائع في الدقيقة 35 من ركلة ثابتة مميزة وتعادل شيكابالا في الدقيقة (45+1) للزمالك من ركلة ثابتة نفذها رائعة. لكن طلائع الجيش سجل هدفا ثانيا من ضربة جزاء في الدقيقة 93 عن طريق أحمد سمير كما أحرز عمرو مرعي هدف الاطمئنان في الدقيقة 113. وشهدت المباراة أيضا اعتراضات من لاعبي الزمالك وجهازه الفني بعد ألغاء هدف لمحمد أوناجم عقب احتسابه لكن الاعادات أثبتت أنه كان متسللا، بيد ان الحكم محمود البنا احتسب خطأ لعمرو جمال لاعب الجيش نفذه أحمد سمير في الشباك مسجلا الهدف الأول أثبتت الاعادات أن عمرو سقط دون تدخل أي لاعب عليه عندما حاول تغيير اتجاهه وهو ما فجر احتجاجات الزمالك. من جانب آخر، سيكون طلائع الجيش الطرف الثاني في مباراة كأس السوبر المصري لموسم (2019–2020) ضد الأهلي بعد تأهل الفريقين الى نهائي الكأس. وأكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن اللائحة تنص على مواجهة بطل الدوري لبطل الكأس في السوبر المصري أو وصيف الكأس حال تتويج فريق واحد بلقبي الدوري والكأس. وفاز الأهلي بلقب الدوري المصري وحل الزمالك وصيفا ثم صعد الأحمر لنهائي كأس مصر مع طلائع الجيش.