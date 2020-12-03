إشهار أندية الفروسية.. علامة استفهام كبيرة

محلية

ماذا عسانا ان نقول او ننتقد فيما حدث في زمن مسؤول حكومي رفيع اهدر كل ما يستطيع ان يهدره بقرارات في وضح النهار وبموافقة مجلس ادارة صدر بتشكيله مرسوم او قرار حكومي... فجأة عرفنا بأن هناك كما كبيرا من اندية الفروسية تم اشهارها من غير اي جدوى او دراسة لاهمية اشهار مثل هذه الاندية التي تأتي تحت غطاء ان بعض الاشخاص يملكون حصانا او حصانين وبعض الدبش لكي يطلبوا باشهارهم كناد رياضي متخصص في الخيل والواقع هو انهم لا يملكون اي حصان وانما يأجرونه لأجل التصوير واثبات وجودهم.... طبعا لان اشهارهم رسميا سيأتي لهم بالخير الوفير من ميزانية متوقعة من هيئة الرياضة والسماح لهم باستقدام العمالة المتنوعة لرعاية الخيول ان وجدت وايضا باستثمار موقعهم (يمكن يكون اسطبل خيول فقط) لتدريب وتعليم ركوب الخيل... الخ. والشيء الملفت في هذا العدد من اندية الخيول (ثمانية عشر ناديا.. يعني اكثر من الاندية الشاملة الخمسة عشر) ان بعضها جاء اشهارها كناد للالعاب الرياضية والفروسية، لاحظ ذكاء من اراد هذا الاشهار وهو ان يبدأ في الحصول على دعم لبعض الالعاب الرياضية مثل كرة القدم او الالعاب القتالية او ألعاب التنس...الخ ليدخل في منظومة الاندية الشاملة (اتحاد اللعبة) لكي يقوي وجوده في المنظومة الرياضية التي بدأت قبل ستين سنة عند انشاء الاندية الرياضية فهل يعقل ان تنشأ الاندية الشاملة خمسة عشر ناديا خلال ستين سنة تقريبا وتنشئ اندية فروسية اكثر منها في سنتين تقريبا...؟ للاسف الموضوع كبير وشائك يحتاج لتركيز اكثر ممن لديهم صلاحية في اصدار قرارات الموافقة لانشاء مثل هذه الاندية الرياضية المشبوهة... يتحملها الوزير المختص ومن سانده في مجلس الادارة.... والبقية تأتي لاحقا في المقالة القادمة... والله من وراء القصد.

