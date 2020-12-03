تأجيل اجتماع «الثلاثية».. وتوجه لتسهيل مهمة الأزرق

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تأجل اجتماع اللجنة الثلاثية التي تضم الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية ووزارة الصحة إلى ما بعد انتخابات مجلس الأمة التي تشهدها البلاد يوم السبت المقبل، إذ كان مقرراً عقد الاجتماع يوم أمس لمناقشة عدد من القرارات الرياضية المهمة، ومن أبرزها إلغاء فترة الحجر الصحي التي تفرضها السلطات المختصة لمدة 14 يوماً على لاعبي الأزرق عند العودة إلى البلاد في حال سفر وفد المنتخب إلى الخارج لإقامة معسكر تدريبي أو خوض مباراة ودية، وكذلك إعفاء وفود المنتخبات الزائرة من قرار الحجر الصحي، إذ أن هناك توجها لدى اللجنة بتسهيل مهمة المنتخب الأول الذي تنتظره مهمة صعبة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤدية إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويحتاج الأزرق إلى فترة إعداد حقيقية مع بقاء 3 أشهر على استئناف التصفيات إذ سيخوض الأزرق مواجهتي أستراليا والأردن في شهر مارس المقبل، فيما سيلعب مع تايوان المباراة الأخيرة له في المجموعة الثانية في يونيو، الأمر الذي يحتم على اتحاد الكرة توفير مباريات ودية مع منتخبات قوية من أجل تحقيق الاستفادة الحقيقية بعد أن اضطر الأزرق للعب مع أندية محلية خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة. وسيتم الاكتفاء بفحص «pcr» بالنسبة لأعضاء الوفود الزائرة، على أن ترفع اللجنة تقريرها بهذا الخصوص إلى وزير الصحة من أجل عرضه في اجتماع مجلس الوزراء واتخاذ القرار النهائي.

من جهة أخرى، سيخاطب اتحاد الكرة وزارة الخارجية عبر كتاب رسمي من أجل إطلاعها على دعوة الاتحاد العراقي للعبة لخوض مباراة ودية بين الأزرق ونظيره العراقي في البصرة أو أربيل خلال يناير المقبل، ومعرفة مدى ملاءمة الأوضاع الأمنية في العراق قبل الحصول على موافقة السفر من الجهات المختصة.

