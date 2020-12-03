الكويت لاستعادة التوازن أمام الفحيحيل

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يبحث الكويت عن انتصار كبير يعيد للفريق هيبة البطل بعد خسارتين متتاليتين في دوري التصنيف، وذلك عندما يتواجه مع الفحيحيل على ستاد صباح السالم مساء اليوم في الجولة العاشرة من عمر المسابقة، والتي تشهد اليوم أيضا لقاءي النصر المتصدر مع الساحل على ستاد ناصر العصيمي، والجهراء مع الصليبخات على ستاد جابر الدولي، فيما تختتم الجولة غداً بلقاء القادسية واليرموك على ستاد جابر الدولي.

وتراجع مستوى الأبيض في آخر جولتين فخسر أمام السالمية 2 – 3، ثم أمام القادسية 1 – 2، وتحولت القيادة الفنية عقب الجولة الثامنة التي شهدت السقوط أمام السماوي للمدرب محمد عبدالله الذي يتعين عليه إعادة الفريق إلى مساره الصحيح بعد الانتكاسة الثانية أمام الأصفر.

ورغم اللعب في مرحلة التصنيف إلا أن إدارة القلعة البيضاء لا ترضى بأي خسارة وهي تتطلع دائماً إلى الانتصارات، بعد أن هيأت للفريق جميع عوامل النجاح، وبالتالي فإن حسين حاكم وزملاءه باتوا مطالبين بالخروج من هذه الكبوة ووضع حد للأخطاء التي وقع فيها الفريق في الفترة الماضية والعودة من جديد إلى مسلسل الانتصارات التي تعيد حامل لقب الدوري الممتاز في السنوات الأخيرة إلى مراكز القمة، إذ يحتل الأبيض حالياً المرتبة السابعة برصيد 12 نقطة.

في المقابل فإن الفحيحيل صاحب المركز العاشر برصيد 10 نقاط يريد البقاء في دوري الأضواء لذا سيقاتل أمام منافسه عى أمل الخروج بنتيجة التعادل على اعتبار ان الفوز صعب على الأبيض في ظل الفوارق الفنية والبدنية بين لاعبي الطرفين.

وقدم الفحيحيل أداء جيداً أمام العربي في الجولة الماضية ولم يستثمر تقدمه حتى النهاية فخرج متعادلاً معه بنتيجة 1 – 1 .

وفي المباراة الثانية، يتطلع النصر تحت قيادة مدربه الوطني أحمد عبدالكريم لمواصلة تفوقه في البطولة، معتمداً على توليفة من اللاعبين الجديرين بتحمل المسؤولية ومنهم الأردني أحمد الرياحي وسالم المسلاتي وطلال العجمي والبحريني سيد ضياء، إذ يتصدر “العنابي” الترتيب حالياً برصيد 20 نقطة، لكنه سيصطدم اليوم بمنافس ليس سهلاً، فالساحل الذي تغلب على برقان في الجولة الأخيرة يقدم عروضاً جيدة في البطولة، وهو يحتل المركز السادس برصيد 13 نقطة، إذ يتمسك برغبة الاستمرار في الدوري الممتاز في الموسم الحالي.

وسجل النصر انتصارا كبيراً على اليرموك في الجولة الماضية وبخماسية نظيفة فيما تغلب الساحل على برقان بهدف وحيد.

وفي المباراة الثالثة يبدو الجهراء التاسع برصيد 10 نقاط الأقرب لتحقيق الفوز على الصليبخات الذي يقبع في المركز الرابع عشر وقبل الأخير مع 4 نقاط.

وخسر الجهراء في الجولة الماضية أمام السالمية 1- 2 ، واحتج على القرارات التحكيمية خلال اللقاء الذي شهد في نهايته مشاجرة بين اللاعبين، فيما تتالت الهزائم على الصليبخات بسقوطه امام الشباب 2 -4.

