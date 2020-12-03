«سلة الأبيض» هزم الجهراء وتصدّر

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انفرد الكويت بصدارة المجموعة الاولى من دوري كرة السلة بعد فوزه المستحق على الجهراء 93-64 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة في ختام القسم الاول من منافسات المجموعة التي شهدت أيضاً فوز النصر على التضامن 74-51، والشباب على الساحل 83-71.

ورفع الكويت رصيده الى 12 نقطة في صدارة الترتيب من 6 انتصارات دون أي هزيمة، فيما ارتفع رصيد الجهراء الى 11 نقطة، والشباب 10 نقاط، والعربي 9 نقاط، والنصر 8 نقاط، والتضامن 7 نقاط، وأخيراً الساحل 6. وتتأهل الفرق الاربعة الاولى من كل مجموعة الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام البلاي أوف من ثلاث مباريات بطريقة المقص.

وجاءت مباراة الكويت مع الجهراء قوية منذ البداية اذ تبادل الطرفان التسجيل وسط أداء متوازن من الجانبين، وحاول الجهراء التركيز على الجانب الدفاعي للحد من خطورة لاعبي الكويت مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة عبر عبدالعزيز الحميدي ويوسف عقاب ونواف الظفير، وانتهى الربع الأول بتعادل الفريقين 20-20.

وبدأ الكويت يفرض أفضليته بصورة تدريجية في الربع الثاني بفضل تميز لاعبيه تركي حمود في قيادة هجمات الفريق، وراشد الرباح وحسين الخباز وعبدالله الشمري في التسجيل من داخل وخارج القوس، مع اغلاق مناطقهم الدفاعية بوجه لاعبي الجهراء الذين واجهوا صعوبة في الجانب الهجومي ليسيطر الأبيض على الربع وينهيه متقدماً بفارق 12 نقطة 46-34.

وجاء الربع الثالث مشابهاً لسابقه في كل شيء اذ أستمر الكويت الذي استفاد من وفرة اللاعبين المميزين في صفوفه عبر فرض أفضليته، وسط محاولات من طرف لاعبي الجهراء محمد أشكناني والحميدي وأحمد درويش لاعادة الفريق لأجواء اللقاء الا أن الكويت حافظ على تقدمه في نهاية الربع الثالث 69-46.

ولم تثمر محاولات الجهراء في العودة الى المباراة في الربع الأخير وسط تألق لاعبي الكويت الذي حافظوا على تقدمهم مستفيدين من خبرتهم لينهوا اللقاء بفوز صريح 93-64.

