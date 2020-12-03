ستارز يتصدر «هوكي الرجال»

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تشهد منافسات الدوري الوطني لهوكي الجليد للرجال والسيدات للموسم 2020 - 2021 المتواصلة في صالة نادي الالعاب الشتوية ندية واثارة كبيرة بين الاندية المشاركة.

ويتصدر فريق ستارز منافسات دوري الرجال بعد تسع جولات للبطولة برصيد 27 نقطة فيما يأتي الكاملز ثانيا بـ 18 نقطة ثم فالكون ثالثا بالرصيد ذاته يليه موسادز رابعا بـ 9 نقاط ثم يأتي فريق الووريرز خامسا بـ 6 نقاط. وفي منافسات السيدات يعتلي فريق بلو ويفز صدارة البطولة بعد مضي تسع جولات ايضا للبطولة برصيد 15 نقطة ويأتي وايلد كاتس ثانيا بفارق ثلاث نقاط فيما يحتل فريق كويت قلاديتر المركز الثالث بـ 9 نقاط امام فريق الدايمنز الذي يحتل المركز الرابع بـ 6 نقاط. من جانبه اكد المدير الفني لنادي الالعاب الشتوية مشعل العجمي ان نسخة الدوري لهذا الموسم تعد نقلة هائلة للعبة كونها تقام بصالة خاصة للنادي ما اسهم بتطوير مستويات اللاعبين مشيرا الى ان النادي قرر اشراك منتخب الشباب بالدوري تحت مسمى فريق الكاملز لاكسابهم الخبرة وان احتلالهم المركز الثاني دليل على تطورهم. وقال العجمي ان مستوى اللاعبات الكويتيات في رياضة الهوكي على الجليد يتطور ويتحسن بشكل سريع منذ انطلاق منافسات الدوري في ظل تنافسية كبيرة موضحا ان الاندية المشاركة تضم عددا كبيرا من اللاعبات الواعدات من الشابات «ما يبشر بمستقبل واعد لرياضة هوكي السيدات في الكويت».

