رسالة للناخب والمرشح

الاخيرة

كثيراً ما نسمع ونرى إعلاناً عن ان المنطقة الفلانية ليست للبيع والحقيقة المؤسفة أن بيع وشراء الذمم بنفس المنطقة وغيرها من المناطق من بعض المرشحين لبعض الناخبين تسير وفق الخطط المرسومة لها.

لذلك أذكركم بأن الأمانة هي أداء الحقوق والمحافظة عليها وهي من أخلاق الإسلام وأساس من أسسه وهي الفريضة العظيمة التي رفضت الجبال والسموات والأرض حملها فحملها الإنسان.

فالكويت أمانة في أعناق أهلها وكل من يعيش على أرضها وأصواتكم يا أهل الديرة أمانة. فاعطوا الكويت حقها ودعوا ما كنتم عليه من نهج كان له الأثر السلبي الكبير على وطنكم الغالي علماً بأنني لست متفائلاً من استيعاب الرسالة ولا قبول مضمونها من بعض المرشحين وبعض الناخبين ولكنها الأمانة التي تحتم على كل مواطن نقلها والعمل بموجبها للمصلحة العامة.

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المواطن واعٍ

وصف يتردد قبل كل انتخابات لمجلس الأمة على الناخب الكويتي وما أن تعلن النتيجة إلا ونفاجأ بعدم وعي هذا الناخب نتيجة ظهور بعض الأشخاص الذين لا يفرقون بين الألف والعصا إلى أن تنتهي مدة المجلس وليبدأ المجلس الجديد ونكرر نفس الوصف للتأكيد على أن الناخب أصبح أكثر وعياً وتظهر النتائج كما قبلها إن لم تكن أسوأ.

وهكذا تتوالى السنون ونواب المجلس نفس النسخة وسيستمر اختيار الناخب الكويتي نوابه بالسنوات المقبلة دون تغيير عدا أسمائهم فقط.

والنتيجة ستظل ديموقراطيتنا عرجاء طالما المصلحة الأولى للطائفة والقبيلة والحزب قبل الوطن.

ولا نملك إلا أن نقول أعانك الله يا وطن وشعبك على مثل هذه النوعية من الناخبين الذين انتخبوا هذه النوعية من النواب.

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بتباع كله

تسمية بتاع كله قول مصري شائع الانتشار يردده الأخوة المصريون على الشخص الذي يتظاهر بمعرفته بكل شيء وكما هو بمصر لابد ان يكون لنا به نصيب في الكويت بسبب العلاقة الوثيقة بين البلدين. واذا كانت تلك التسمية تطلق على المواطن المصري فنحن نرتفع قليلاً لنطلقها على بعض مسؤولينا الحكوميين لأن الحكومة تتبنى مثل هذه النوعيات من المسؤولين لمدة طويلة وتعتمد عليهم لمعرفتهم بالبير وغطاه وما خلفه وما أمامه ولا تستطيع الاستغناء عنهم دون أن تتأثر بمطالب شعبها بتغييرهم لكونهم أدوا ما عليهم من مهام وكسبوا ما أرادوا تحقيقه بالأحلام.

لذلك نرجو من حكومتنا الرشيدة أن تستغني عن هؤلاء المسؤولين الذين تنطبق عليهم تلك التسمية واعادتها من حيث أتت لعدم صلاحيتها لنا لأن الكويت ولاده بالشباب الواعد.

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نصيحة

كل العجب من بعض المسؤولين الذين فقدوا الحياء والكبرياء وقبلوا توجيه التعليقات عليهم من اخوانهم المواطنين لطول سنوات الخدمة مع تهميشهم جانباً ومازالوا متمسكين بطرف الكرسي الذي أشبعهم بما لذ وطاب.

فحفظ ماء الوجه أفضل من فقدان عزة النفس التي تحط من مقام الشخص ذاته فدوام الحال من المحال يا سادة والدوام لله وحده سبحانه وتعالى.

ولا ننسى ما كتب على مدخل قصر السيف العامر: «لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك»

واعتبروا يا أولي الألباب فهل من استجابة للعقل؟

