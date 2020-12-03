الاخيرة

تتزامن انتخاباتنا البرلمانية هذا العام مع قرب انتهاء أزمة أو كارثة وباء الـكورونا عبر اللقاح الذي سيقر، ويتم استخدامه على نطاق واسع في العالم، وسيكون أخذه أحد اشتراطات السفر، لذا ليس من الذكاء بشيء في هذه الانتخابات أو خارجها أن تفرط بالشروط الصحية المعروفة، فتتخلى عن الحذر، وتدخل منطقة الخطر، فتفقد روحك بالوقت الضائع.

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وليس من الذكاء بشيء إن كنت مصاباً بالكورونا أن تترك سريرك ومنزلك لتذهب لتصوت في الانتخابات، فذلك جنون ما بعده جنون، فهناك مئات الآلاف من الأصحاء بالكويت لا يذهبون للتصويت باختيارهم فكيف بك أنت المريض؟ وماذا لو انتكست صحتك بسبب ذلك الخروج غير الضروري، وما هو أقرب للاستهتار، فتمكن الفيروس منك، فهل ستغفر - وأنت في أنفاسك الأخيرة- لنفسك ذلك الخروج؟!

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ولائحة المرشحين أقرب للائحة الطعام، التي بها الغذاء الصحي اللذيذ المفيد لك ولوطنك، ولأبنائك من بعدك، وليس من الذكاء بشيء أن تترك ذلك الغذاء الطازج، وتستبدله بأكل فاسد يضر بك وبوطنك، فلا أحد يصدق صعوبة الانتقاء «الصحيح» لمرشح واحد من مئات المرشحين المتقدمين للانتخابات.

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آخر محطة: لديك يوم كامل هو الجمعة، لتجلس مع عائلتك، ولتتواصل مع أصدقائك لاختيار الأمثل للكويت، ولا شيء غير الكويت.

