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«الإفتاء المصرية»: نشر الفضائح على مواقع التواصل حرام شرعاً


قالت دار الإفتاء المصرية ، إن نشر الفضائح الأخلاقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة التفاعل تعليقًا أو مشاركةً أو إعجابًا حول ما نُشِر؛ عَمَلٌ محرَّم شرعًا؛ ومُجَرَّم قانونًا، لأن فيه إشاعةً للفاحشة في المجتمع.
وأضافت، إن هذا الفعل جريمة رتب عليها الشرع الشريف عقوبة عظيمة.
إضافة لما يحويه هذا النشر بهذه الكيفية من التعارض الكلي مع حَثِّ الشرع الشريف على الستر.
واستشهدت دار الإفتاء ، بقول الله تعالى في سورة النور: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).


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