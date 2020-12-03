أميركية تنجب طفلة بعد حفظ جنينها لمدة 27 عاماً!

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أنجبت الأميركية تينا غيبسون البالغة من العمر 28 عاما، طفلة سمتها مولي إيفيريت، بعد تجميد الجنين لمدة 27 عاما، وذلك باستخدام تقنيات التلقيح بالمساعدة.

وزرع الجنين الذي تم تجميده عام 1992 في رحم الأم في فبراير 2020، وسارت فترة الحمل بشكل جيد، وفي نهاية شهر أكتوبر ولدت مولي. يعتقد الخبراء أن هذه هي الحالة الأولى لولادة طفل تم تجميد جنينه لفترة طويلة. وقد أنجبت تينا غيبسون إيما ورين البالغة من العمر ثلاث سنوات الآن، من جنين تم تجميده لمدة 27 عامًا.

وقال دكتور كينان لصحيفة «إن بي سي»: «أعتقد أن هذا دليل إيجابي على أنه لا ينبغي أبدًا التخلص من أي جنين (تم تجميده)، بالتأكيد لا يجب فعل ذلك لكونه قديما، وهذا أيضًا دليل على العمل الممتاز في علم الأجنة لكارول سومرفيلت. وربما تكون أبرز عالمة أجنة في البلاد عندما يتعلق الأمر بإذابة الأجنة المجمدة...».

