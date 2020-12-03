السماح للمواطنين بمزاولة تعليم قيادة السيارات

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أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية انس الصالح قرارا بتعديل بعض قانون المرور وتعديلاته. شملت ابرز التعديلات فتح المجال للكويتيين بمزاولة نشاط تعليم قيادة المركبات وفق الشروط المقررة. واشترطت التعديلات في المتقدمين للمهنة ان يجيدوا اللغتين العربية والانكليزية كتابة ومحادثة اما المدرب الفني فيكتفى باجادته لهما محادثة فقط وأن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او بالأمانة، وألا يكون قد ارتكب حوادث مرورية خطرة او ضبط وهو يقود مركبة تحت تأثير المسكرات او المخدرات او المؤثرات العقلية واجتياز الاختبار الخاص بالقيادة وتعليمات وقواعد وآداب المرور وفي مبادئ ميكانيكا السيارات ومدى كفاءته على القيام بالتعليم.