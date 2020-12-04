أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالي الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود سائلا سموه المولى تعالى ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود راجيا سموه الباري جل وعلا أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة. وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له وللشعب الفرنسي الصديق بوفاة رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق فاليري جيسكار ديستان راجيا سموه له الرحمة ولأسرته وذويه جميل الصبر. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تعزية مماثلتين. كما بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى بونهانغ فوراشيث رئيس جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق كل الرقي والنماء. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتين مماثلتين.

