أول النهار

قال مندوب الكويت الدائم لدى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الدكتور ادم الملا امس الخميس ان المجلس التنفيذي للمنظمة استهل أعمال دورته الـ 210 بدقيقة صمت تكريما لسمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه-.

وقال الملا: ان نائب رئيس المجلس التنفيذي للمجموعة العربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري د. خالد عبد الغفار اشاد بعمل سمو امير البلاد الراحل الدؤوب في خدمة الكويت وشعبها ورفع رايتها عاليا. ووصف عبدالغفار في البيان الذي ألقاه باسم المجموعة العربية سمو امير البلاد الراحل بـ «رجل السلام والشخصية البارزة التي تخطت حدود الكويت ليكون قائدا استثنائيا وشخصية دولية وإقليمية وعربية وخليجية حرصت على التسامح والتآلف بين الشعوب».

